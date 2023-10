L’ascolano Galanti miglior console onorario

E’ stata una grande soddisfazione per l’ascolano Roberto Galanti ricevere la nomina di ‘Miglior Console Onorario d’Italia 2023’. Un riconoscimento che gli verrà consegnato ufficialmente il prossimo 6 novembre a Roma al Circolo degli Esteri. Roberto Galanti, Console Onorario della Repubblica di Moldova in Italia, per la circoscrizione Marche-Abruzzo, svolge egregiamente questo incarico dal 2017. "Una gratificazione frutto di un lungo e costante impegno sul territorio che mi è stato affidato in rappresentanza della Moldova – ha commentato Galanti –. Tuttavia, credo sia importante, seppur virtualmente, estendere e condividere con tutti i miei colleghi, con l’auspicio che il lavoro svolto da tutti venga apprezzato di più".