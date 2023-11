L’ascolano Palumbo. Questore ad Agrigento

Il ministro dell’Interno Piantedosi ha nominato Tommaso Palumbo nuovo questore di Agrigento. Figlio del compianto giudice Alfonso Palumbo, recentemente scomparso, Palumbo è ascolano, ha 57 anni e si è formato al Liceo Scientifico Orsini di Ascoli. Da primo dirigente, Tommaso Palumbo è stato promosso a dirigente superiore e quindi questore. Era stato promosso nel 2012 al ruolo di primo dirigente della Polizia di Stato, assumendo l’incarico di dirigere in Veneto la polizia postale e delle comunicazioni, con comando a scavalco del Friuli Venezia Giulia. Nel 2015 che si è trasferito a Roma quale direttore della prima divisione del servizio immigrazione e della polizia delle frontiere del dipartimento della pubblica sicurezza, alla della direzione centrale del Ministero. E’ qui che ha incominciato ad occuparsi di immigrazione clandestina e rimpatri, ma anche dell’afflusso di extracomunitari non in possesso dei requisiti per entrare in Italia. Grazie a questa importante e formativa esperienza nel settore, il ministro Piantedosi ha ora voluto nominarlo questore di Agrigento per Palumbo, affidandogli in particolare il compito molto delicato di occuparsi dell’immigrazione e degli sbarchi continui a Lampedusa.