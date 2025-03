L’Ascoli a Perugia per riscattarsi: "Dobbiamo ispirare Corazza"

La volata di fine campionato dell’Ascoli parte da Perugia. I bianconeri di Cudini stasera nel posticipo del lunedì (avvio alle 20.30 con diretta tv su Rai Sport) cercheranno di portare a casa quella vittoria necessaria per dimenticare in fretta il brutto scivolone interno con la Ternana. Conquistare i tre punti sarebbe un passo davvero fondamentale per restare agganciati al treno delle pretendenti in corsa per gli ultimi posti playoff disponibili. Tra alti e bassi il cammino del Picchio entra ufficialmente nei suoi due mesi decisivi. Uno dei possibili snodi sarà rappresentato da un "Curi" capace di riservare tanti dolori e qualche gioia recente. Il confronto programmato vedrà duellare due squadre in difficoltà, ma entrambe alla ricerca della rispettiva svolta. In casa Ascoli il tecnico Cudini ha perso qualche altro pezzo rilevante e dovrà per forza di cose fronteggiare una pericolosa emergenza in difesa che lo costringerà ad adattare qualche elemento in altre vesti. I veri problemi saranno al centro dove anche Curado è finito in infermeria.

Ecco così che il bivio sarà rappresentato dall’utilizzo di Toma, mai gettato in campo finora, e il sacrificato Alagna che finora ha spesso agito come terzino destro. In attacco Marsura dovrebbe spuntarla su D’Uffizi. Il terminale sarà ancora Corazza e ora un po’ tutti sperano che il centravanti possa riuscire a spezzare il digiuno. I suoi gol adesso servono come il pane.

"Dietro non ci aspettavamo tutte queste assenze – ha sostenuto il timoniere del Picchio alla vigilia –, ma abbiamo dei giocatori che si possono adattare in altri ruoli. Sulla sinistra D’Amore e Maurizii stanno entrambi bene e possono avere una chance. Corazza deve essere servito meglio. Sarà importante metterlo nelle condizioni di fare gol e spezzare il digiuno. Il rientro di Marsura potrebbe agevolarlo. Il Perugia ha buoni valori e sicuramente avranno stimoli superiori. Saranno affamati anche se hanno delle difficoltà come noi. In questa fase della stagione c’è bisogno di equilibrio. Abbiamo analizzato gli errori commessi con la Ternana. È necessario saper leggere le situazioni e non forzare le giocate".

In casa Perugia invece Cangelosi nelle ultime ore ha potuto recuperare Kanoute e potrà beneficiare, al di là delle assenze, di varie scelte a centrocampo e in difesa. "Abbiamo lavorato su diversi aspetti – il commento dell’allenatore biancorosso –, soprattutto sulla fase offensiva avendo avuto otto giorni in più. Tutte le partite sono importanti. Quella con l’Ascoli è la prima di dieci appuntamenti per fare i punti che ci servono per trovate la serenità che ci consentirebbe di capire quello che potremo fare. Loro sono una squadra che ha una sua forza. Hanno vinto a Pescara due settimane fa, dovremo evitare di dargli le ripartenze perché sono molto bravi a sfruttarle. Se i ragazzi metteranno in campo quello che ho visto questa settimana penso che si potrà riuscire a centrare la vittoria".

