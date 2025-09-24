L’Ascoli centra la terza vittoria di fila. Al Del Duca non c’è scampo per il Pineto

ASCOLI 3 PINETO 0

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Pagliai; Milanese (dal 25’ s.t. Ndoj), Damiani; Del Sole (dal 17’ p.t. Silipo), Rizzo Pinna, D’Uffizi (dal 36’ s.t. Palazzino); Gori (dal 25’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Guiebre, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Rizzo, Corradini. All. Agostinone (Tomei squalificato)

PINETO (4-3-3) Tonti; Baggi (dal 10’ s.t. Gagliardi), Postiglione (dal 1’ s.t. Capomaggio), Serbouti, Ienco; Viero (dal 10’ s.t. Lombardi), Germinario (dal 10’ s.t. Mastropietro) Schirone; Pellegrino, D’Andrea (dal 40’ s.t. Marrancone), Bruzzaniti. Panchina: Marone, Verna, Amadio, Borsoi, Saccomanni, Nebuloso, Tupone, Menna, Di Lazzaro. All. Tisci

Arbitro: Ubaldi di Roma 1

Marcatori: al 33’ p.t. Milanese, al 5’ s.t. D’Uffizi, al 44’ s.t. Chakir

Note – 9.612 spettatori (2.462 paganti, 7.150 abbonati), incasso di 62.641 euro. Ammoniti Curado per l’Ascoli, Postiglione, Pellegrino, Schirone per il Pineto. Tiri in porta 5-4. Tiri fuori 6-2. In fuorigioco 0-2. Angoli 4-3. Recuperi: p.t. 2’, s.t. 6’.

L’Ascoli batte anche il Pineto e centra la terza vittoria consecutiva, la prima al Del Duca davanti al popolo bianconero. Il turno infrasettimanale sorride al Picchio che passa agevolmente 3-0 con le firme di Milanese, D’Uffizi e l’ex Chakir. La miglior difesa d’Europa resiste ancora: 0 gol subiti dopo 6 turni. Nelle scelte di formazione scatta l’ora di Pagliai dal primo minuto. Lo spettacolo sugli spalti inizia con 5’ di ritardo. I tifosi di casa restano simbolicamente in silenzio per protestare contro le restrizioni imposte dalle autorità in occasione delle recenti trasferte. Le due contendenti nella prima parte della contesa non sembrano risentire delle gare ravvicinate. Curado apre le ostilità sparando a lato da buona posizione sugli sviluppi di un corner. Il Pineto risponde con il mancino di Ienco che non prende lo specchio. Del Sole alza bandiera bianca dopo pochi minuti per un problema fisico. Al suo posto Silipo ha l’occasionissima per portare avanti l’Ascoli. A tu per tu con Tonti però calcia fuori. Sul piano del gioco indubbiamente i bianconeri sono molto più intraprendenti e sviluppano il solito possesso. Gli ospiti si impegnano nel difendere con attenzione, cercando di rendersi pericolosi in ripartenza negli spazi concessi. Il Picchio passa intorno alla mezz’ora. Milanese si fionda sul pallone in verticale giocato da Rizzo Pinna e supera Tonti con un tocco morbido che basta per infilare la sfera alle sue spalle. D’Uffizi conferma l’ottimo stato di forma raddoppiando in avvio di secondo tempo. L’attaccante spedisce in rete con un preciso diagonale di sinistro sull’invitante assist di Gori. Nel finale Chakir cala il tris. L’Ascoli tiene il passo di Arezzo e Ravenna.

Massimiliano Mariotti