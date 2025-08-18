L’Ascoli è pronto a tuffarsi nel campionato

L’Ascoli ora si tuffa anima e cuore sull’esordio di campionato che sabato prossimo allo stadio Del Duca (avvio previsto alle 18) vedrà l’arrivo della Pianese. La gara della Coppa Italia di C che si è consumata ieri sera a Pineto, e che non siamo riusciti a raccontarvi su queste righe dell’edizione cartacea per via di alcuni problemi tecnici, ha fornito al tecnico Francesco Tomei e al direttore sportivo Matteo Patti nuove preziose risposte. Le stesse che nei prossimi giorni andranno ad animare il lavoro svolto sul campo, le contestuali scelte tecniche e soprattutto le strategie di mercato da sviluppare da qui alla fine della finestra estiva. Come ammesso anche dall’allenatore pescarese alla vigilia del confronto, la situazione della squadra resta un cantiere aperto e, dopo aver favorito alcuni ingressi degni di nota, ora il club di corso Vittorio Emanuele cercherà di intervenire ancora su quelle zone del campo dove servono rinforzi. Le ricerche restano aperte nell’individuare ancora un terzino destro, un mediano e un centravanti capace di costituire un’alternativa al centravanti Corazza. Anche al Pavone-Mariani i tifosi bianconeri hanno confermato il grande attaccamento e l’entusiasmo ritrovato dopo svariate annate di amarezze e delusioni. I 500 sostenitori del Picchio presenti nel settore ospiti dell’impianto avevano già letteralmente polverizzato i tagliandi disponibili facendo registrare il sold out dopo appena pochi minuti dall’apertura della prevendita. A ciò inoltre va ad aggiungersi l’incredibile trend fatto registrare nella campagna abbonamenti.

Nelle ultime ore il dato raggiunto ruotava attorno a quota 6.700 tessere circa che consentirebbe di ripetere e magari superare il risultato ottenuto dall’Ascoli in serie A nella stagione 2005-2006. La terza e ultima fase per sottoscrivere le tessere terminerà proprio sabato prossimo in occasione dell’incontro che sancirà l’esordio dei bianconeri in campionato. Queste le tariffe: intero 355 euro, ridotto fuori provincia 320 euro, ridotto donna-over 65-under 18 a 190 euro, senior over 80 a 20 euro (poltroncina nord); intero 210 euro, ridotto fan club-fuori provincia 190 euro, ridotto donna-over 65-under 18 a 130 euro, senior over 80-junior under 14 a 20 euro (tribuna Mazzone); intero 135 euro, ridotto fan club-fuori provincia 120 euro, ridotto donna-over 65-under 18 a 100 euro, senior over 80-junior under 14 a 20 euro (curva nord).

Massimiliano Mariotti