L’Ascoli festeggia, alla Samb i complimenti

ASCOLI 1 SAMBENEDETTESE 0

ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Nicoletti (dal 7’ p.t. Cozzoli); Milanese (dal 33’ s.t. Ndoj), Damiani (dal 12’ s.t. Corradini); Silipo (dal 33’ s.t. Palazzino), Rizzo Pinna, D’Uffizi; Gori (dal 33’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Ndoj, Oviszach, Corazza, Menna, Bando. All. Tomei

SAMBENEDETESE (4-3-3) Orsini; Zini (dal 45’ s.t. Zoboletti), Pezzola, Dalmazzi, Tosi; Candellori, Alfieri (dal 38’ s.t. Marranzino), M. Tourè; Konate, Eusepi (dal 34’ s.t. Sbaffo), N. Tourè (dal 45’ s.t. Battista). Panchina: Grillo, Cultraro, Chelli, Bongelli, Vesprini, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta, Tataranni. All. Palladini

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: al 40’ p.t. Milanese

Note – 10.177 spettatori (3.027 paganti, 7.150 abbonati), incasso 70.631 euro. Espulso M. Tourè. Ammoniti Rizzo Pinna, Rizzo, Cozzoli per l’Ascoli, Candellori, Pezzola, Zini per la Sambenedettese. Tiri in porta 3-5. Tiri fuori 1-0. In fuorigioco 2-0. Angoli 2-4. Recuperi: p.t. 6’, s.t. 5’.

Una vittoria per la storia e per la classifica. L’Ascoli batte la Samb 1-0 e torna a conquistare l’agguerrito derby grazie al gol del puntuale Milanese. In un Del Duca sold out sono andate in scena tante partite nella partita in una raffica di emozioni che hanno permesso ai tifosi bianconeri di gioire e soffrire al fianco dell’amato Picchio. Alla fine è stata festa per tutti. Nel riscaldamento prima del fischio d’inizio il clima era già rovente. Sugli spalti il pubblico bianconero torna a ruggire come nelle grandi occasioni. Ovazione per i beniamini di casa, fischi incessanti per i rossoblù. Squadre unite nel dolore durante il minuto di raccoglimento per ricordare Luca, Marco e Mattia, tre giovani tifosi di Ascoli e Samb venuti a mancare negli ultimi giorni. In panchina c’è l’atteso rientro di Tomei dalla squalifica. Il Picchio resta a corto di terzini. Nicoletti si ferma dopo pochi minuti e lascia il campo a Cozzoli. I bianconeri fanno fatica a sviluppare il solito possesso. Merito dell’aggressione operata dai rossoblù. L’approccio degli ospiti è deciso. Qualche prima schermaglia poi arrivano i primi squilli. Konate sfugge a Rizzo ma calcia male centrale. Vitale ringrazia. L’Ascoli risponde con Rizzo Pinna che colpisce l’esterno del palo dopo l’ottima palla filtrante di D’Uffizi. Il Del Duca esplode in chiusura di primo tempo al gol di Milanese. In uno dei suoi soliti inserimenti il centrocampista supera il portiere rossoblù e manda in delirio il popolo ascolano. Fondamentale nell’occasione la lettura di Gori che gli mette sui piedi la palla del vantaggio. Sontuoso il pallonetto del centrocampista a tu per tu con Orsini.

La Samb non getta affatto la spugna, anzi vuole onorare il derby fino all’ultimo. La ripresa si apre con la doppia occasione capitata a Nouhan Tourè che viene neutralizzato in entrambi i casi dal reattivo Vitale. Sugli sviluppi però Moussa Tourè la combina grossa entrando in maniera scomposta su D’Uffizi. Inevitabile secondo giallo ed espulsione. L’Ascoli ha la strada apparentemente in discesa, ma non sfrutta la situazione favorevole. Il raddoppio di Silipo viene negato dalla traversa.

Il Picchio si rilassa troppo presto, mentre la Samb invece sale di ritmo e ci crede. I rossoblù prendono coraggio e addirittura giocano meglio in dieci. Konate impegna ancora Vitale. L’estremo baluardo abbassa la saracinesca e blinda un successo che vale tantissimo soprattutto nella rincorsa sull’Arezzo. Nel dopo gara tanti i momenti di giubilo insieme a squadra, Tomei e Passeri che vengono acclamati sotto la curva. Mercoledì però si torna subito in scena per la rivincita di Coppa Italia.

Massimiliano Mariotti