L’Ascoli guarda in casa Ternana. Nel mirino Mantovani e Luperini

L’Ascoli apre la settimana con il lavoro che condurrà verso il ritorno in campo di Parma. Quelle che si stanno susseguendo per il Picchio sono giornate estremamente intense su vari fronti. Sia in campo dove Castori e i suoi si stanno preparando la difficile sfida del Tardini, sia sul fronte mercato dove invece il direttore sportivo Giannitti sta costantemente agendo per favorire l’arrivo di altri rinforzi. Le attenzioni restano focalizzate in direzione Terni dove i due nomi messi nel mirino ora rispondono ai profili di Mantovani e Luperini. Qui la partita da giocare sarà tutt’altro che agevole, ma l’Ascoli potrà farsi forte sulla volontà dei due giocatori. Parliamo di una sorta di pretoriani per l’esperto timoniere bianconero. Entrambi accetterebbero ben volentieri il trasferimento che consentirebbe di ritrovare il maestro Castori. Gli ostacoli da superare restano legati al dialogo da sviluppare con il club che, al di là delle possibili cessioni, cercherà di complicare le cose per non consentire ad una diretta concorrente per la salvezza di irrobustirsi a proprie spese. Di non poco conto però sarà lo scenario che i rossoverdi dovranno affrontare qualora si dovesse decidere di trattenere a forza due elementi che avrebbero già espresso la volontà di finire all’Ascoli. Nell’allenamento congiunto svolto con la Primavera non c’erano né Mantovani, né Luperini. Un caso? Entrambi si sarebbero fermati per sottoporsi a terapie, ma fino al giorno precedente sembravano in ottime condizioni. Inoltre per ovviare e non restare spiazzati in questa situazione spinosa il diesse delle Fere Capozucca si è già mosso verso altri possibili ingressi. Si attende il prestito di Gaston Pererio dal Cagliari che verrà definito appena sarà perfezionato il trasferimento di Falletti alla Cremonese. Sarebbero pronti ad arrivare in rossoverde anche N’Guessan, difensore classe 2003 del Torino, e il mediano Faticanti, giovane talento 2004 del Lecce ma cresciuto nel vivaio della Roma. Ecco quindi che se la posizione iniziale degli umbri era quella di non cedere Mantovani e Luperini, nelle prossime ore proprio su questo fronte potrebbero arrivare importanti novità per il Picchio. Ieri la squadra al Picchio Village ha proseguito la preparazione per poi tornare a lavorare nella giornata di domani con una seduta al mattino. Contro i ducali Castori potrà recuperare il centrocampista Giovane che, dopo il turno di squalifica scontato si prepara a dare di nuovo il suo contributo. È lui uno dei candidati principali per una maglia dal primo minuto nel ruolo di mezzala sinistra. In casa Parma invece Pecchia sta valutando le condizioni del centrale argentino Valenti, rientrato in gruppo dopo la rottura del crociato, e Ansaldi.

Massimiliano Mariotti