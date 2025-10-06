L’Ascoli non sta sbagliando un colpo. Tre squadre in fuga per la vittoria

L’Ascoli non sbaglia un colpo. Arezzo e Ravenna, per adesso, non sono affatto da meno. Toscani e romagnoli sono nel mirino. Rispetto alla coppia attualmente appaiata al primo posto con 21 punti, una sola lunghezza in più rispetto al Picchio, i bianconeri possono ancora vantare il fatto di essere l’unica squadra mai sconfitta del girone B. Sebbene nell’ultimo dei 4’ di recupero del match col Bra è caduta l’imbattibilità difensiva e la contestuale serie degli 8 clean sheet di Vitale, va comunque evidenziato quanto la solidità e la compattezza espresse si sono confermate superiori alle statistiche prodotte dalle altre squadre di vertice.

Venerdì sera l’Arezzo aveva provato ad allungare battendo 1-0 il Rimini. Il giorno successivo l’Ascoli ha risposto facendo letteralmente a pezzi i piemontesi per 4-1, ma poi ieri a parlare è stato anche il Ravenna: rotondo successo per 4-2 in casa della Juve Next Gen. Il duello a tre per la testa della classifica è ufficialmente entrato nel vivo. Quando sono andate in archivio soltanto 8 giornate, nelle zone d’alta quota sono sempre le stesse tre pretendenti a condurre con un ritmo anche troppo elevato per tutti. E a testimoniarlo è il vuoto venuto a crearsi tra il terzo e il quarto posto. Nella corsa per il primato a spuntarla sarà indubbiamente chi sbaglierà meno. Sotto quest’ottica i due appuntamenti imperdibili per l’Ascoli, saranno la trasferta di Ravenna del 2 novembre (avvio alle 17.30) e lo scontro al Del Duca contro l’Arezzo di domenica 23 (ore 14.30). Nel frattempo la triade sta sprigionando un livello di rendimento molto superiore rispetto a quasi tutte le altre partecipanti.

La semplicità con la quale gli uomini di Tomei hanno messo sotto il Bra in lungo e in largo per tutta la partita testimoniano il continuo processo di crescita dei bianconeri. Cinque vittorie consecutive non si registravano dalla stagione 2009-10 in serie B, quando la formazione di Pillon riuscì a battere in sequenza Padova (1-0), Frosinone (1-5), Crotone (3-1), Gallipoli (1-4) e Modena (2-0). L’attuale trend è addirittura migliore delle annate 1971-72 e 2001-02. Entrambe culminate con la promozione in cadetteria. Nel primo caso i bianconeri di Mazzone all’ottavo turno avevano fatto registrare 5 vittorie e 3 pareggi. Lo stesso bottino messo in cassaforte dai diabolici di Pillon trent’anni dopo. Le iniziali difficoltà mostrate negli ultimi 30 metri dagli uomini di Tomei sono state completamente spazzate via gara dopo gara. Ora il reparto offensivo dell’Ascoli si sta mostrando sempre capace di creare innumerevoli occasioni e soprattutto di mandare in gol quasi tutti gli elementi offensivi. Gori e D’Uffizi (4 reti a testa) sono gli autentici trascinatori, ma anche tutti gli altri interpreti si stanno rivelando capaci di andare a segno in qualsiasi momento.

Massimiliano Mariotti