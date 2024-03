L’Ascoli perde Pedro Mendes. Lesione al tendine per l’attaccante

Brutta tegola quella caduta sulla testa dell’Ascoli in un momento particolarmente decisivo della stagione. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha diramato un preoccupante bollettino medico sulle condizioni di Pedro Mendes che rischia davvero di restare appiedato a lungo in infermeria. Come vi avevamo anticipato su queste righe il portoghese ha riportato un guaio al retto femorale. Purtroppo però è l’entità dell’infortunio ad essersi abbattuta come una mannaia. La società infatti ha parlato di lesione, cosa che richiederebbe una tempistica più importante per favorire il completo recupero. "A seguito dell’infortunio riportato domenica 3 marzo nel corso della partita con la Reggiana – si legge nella nota ufficiale –, l’attaccante Pedro Mendes si è sottoposto ad esami di accertamento, che hanno evidenziato una lesione al tendine del retto femorale della coscia sinistra. A queste prime valutazioni farà seguito un’ulteriore verifica specialistica". Un esito quasi drammatico che non mette solo in discussione la sua partecipazione alle prossime gare in programma, bensì anche a quelle successive. I prossimi esami strumentali ai quali il giocatore si sottoporrà potranno definire con maggior precisione il suo percorso di rientro. Sempre sperando che per il 24enne la stagione non possa considerarsi finita qui.

In un momento in cui i bianconeri si trovano alle prese con evidenti difficoltà in fase realizzative, perdere quello che per l’Ascoli è il suo miglior marcatore (11 le reti stagionali finora siglate) costituirebbe un’altra mazzata da fronteggiare nel difficoltoso cammino che conduce verso la possibilità di salvare la categoria. La generosità in campo sempre mostrata da Mendes alla fine, da fattore di pregio, è finita per acuire la gravità del suo problema fisico. La situazione però in quel momento del match contro i granata non ammetteva altre vie alternative per affrontare un complicato finale di partita. Tutto chiaramente si è sviluppato in maniera negativa dall’episodio della sciagurata entrata di Viviano sull’ex Gondo che poi ha prodotto l’espulsione del portiere condannando il resto della squadra a soffrire, e non poco, nella restante parte del match. Contro un avversario in grado di esprimere un buon palleggio e sfornare soluzioni pericolose sul fronte offensivo, finire addirittura in nove avrebbe potuto portare alla possibile sconfitta. Risultato che l’Ascoli non poteva proprio permettersi. Qui il sacrificio di Mendes è andato proprio nella direzione di evitarlo. Ora però le conseguenze sembrano essere gravi. Ieri mattina la squadra al Picchio Village è tornata in campo per preparare la trasferta di Genova. Il tecnico Castori sta già ridisegnando il suo attacco dove, oltre a valutare il rientro di Nestorovski, sembrano alte le possibilità di affidarsi a Streng dall’inizio.

Massimiliano Mariotti