L’Ascoli prepara la rincorsa alla zona playoff

Un avvio d’annata particolarmente caldo per l’Ascoli. In attesa di trascorrere qualche giornata di riposo natalizio, tecnico e squadra guardano già con estrema attenzione alla ripartenza di gennaio che vedrà lo storico club di corso Vittorio Emanuele tornare in campo per affrontare una fitta serie di appuntamenti. L’obiettivo del Picchio resta sempre quello di tornare ai vertici della classifica e centrare così un piazzamento di favore all’interno della griglia playoff.

Lunedì 6 gennaio i bianconeri andranno a fare visita alla temibile Pianese (avvio alle 15), avversario contro il quale il Picchio ottenne ad inizio settembre il suo primo successo (1-0 firmato Varone) in campionato. Si tornerà invece al Del Duca una settimana dopo con la ghiotta occasione offerta dal doppio turno interno che di fronte agli uomini di Mimmo Di Carlo metterà prima la Virtus Entella (domenica 12 alle 15) e poi il Milan Futuro (domenica 19 alle 12.30).

Venerdì 24 (ore 20.30) invece l’Ascoli sarà impegnato in trasferta allo stadio Porta Elisa di Lucca per sfidare i rossoneri. Esattamente sette giorni più tardi ecco il ritorno al Del Duca del Carpi (ore 20.30) dopo i recenti confronti disputati in serie B. Nel match d’andata le cose non andarono per il verso giusto con quel pareggio (2-2) che costò la panchina al tecnico Carrera.

Sabato 8 febbraio alle 19.30 il Picchio se la vedrà col Rimini. Questo il match che anticiperà un terribile tris di sfide che costringerà l’Ascoli a misurarsi, in sequenza, con Pescara (lunedì 17 febbraio alle 20.30), Ternana (domenica 23 ore 15) e Perugia (lunedì 3 marzo con avvio alle 20.30).

Sabato 8 marzo, in occasione della festa della donna, i bianconeri cercheranno di vendicare il ko incassato con il Pineto nella prima metà del campionato. Quella che vide il Picchio battuto 1-0 dalla formazione abruzzese, resta indubbiamene una delle sconfitte più umilianti mai fatte registrare dallo storico club di corso Vittorio Emanuele in una categoria come la serie C.

Martedì 11 marzo si tornerà in campo con il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno. Alle 20.45 il Picchio scenderà in campo contro il Campobasso dell’ex socio bianconero Matt Rizzetta. Sabato 15 marzo alle 15 infine al Del Duca arriverà l’Arezzo. Queste le date e gli orari stabiliti dalla Lega Pro in attesa della ripresa del torneo.

Intanto i vertici societari attendono con una certa impazienza i rientri di Forte e Curado, rispettivamente costretti a restare out per squalifica (caso scommesse) ed infortunio. Qualcosa inizia già a muoversi sul fronte mercato dove si dovranno cercare di colmare le varie e gravi lacune presenti in organico. Uno dei primi nomi accostati all’Ascoli è quello del 35enne Matteo Bruscagin. Il terzino destro potrebbe lasciare la Spal per prendere la strada del capoluogo piceno.

Massimiliano Mariotti