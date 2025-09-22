L’Ascoli sfoggia numeri da record. Porta blindata come ai tempi di Renna

È un Ascoli da primato quello che dopo 5 giornate ha fatto registrare un dato molto significativo. La vittoria ottenuta a Livorno ha permesso ai bianconeri di poter vantare, fino a questo momento, la miglior difesa d’Europa. Nessun club presente nelle leghe dei 5 maggiori campionati continentali (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna) oggi può dire di aver mantenuto la propria porta ancora imbattuta. Cosa che invece è in grado di affermare il Picchio. L’unica squadra che fino a qualche giorno fa poteva dividere questi numeri con l’Ascoli era il Frosinone in serie B. I ciociari però venerdì sera hanno impattato in casa 2-2 contro il Südtirol di Castori e ora è il Palermo a mostrare una retroguardia granitica (1 sola rete al passivo). Proprio l’ex tecnico bianconero, da sempre tifoso dello storico club di corso Vittorio Emanuele, indirettamente ha potuto dare una bella mano per consentire all’Ascoli di far registrare tali statistiche. Le stesse poi sfoderate dalla formazione di Mimmo Renna nel campionato di B 1977-78.

Anche il famoso Picchio dei record nelle prime 5 gare non subì neanche un gol per poi vedersi colpito nel successo interno per 3-2 ottenuto col Palermo al sesto turno. Ecco così che, tra le squadre più note, oggi ad insidiare la difesa dell’Ascoli in serie A ci sono Napoli e Roma (soltanto una rete subita per entrambe), mentre in Premier League, prima di affrontare il Manchester City, era l’Arsenal ad aver incassato soltanto un gol nell’incontro perso in trasferta col Liverpool (1-0). In Bundesliga sono Bayern e Dortmund ad averne incassate 3. Idem in Francia nella Ligue 1 per Psg, Lione e Strasburgo (3). Nella Liga spagnola il Real Madrid si è visto violare in 2 occasioni. Lo stesso numero di reti subite anche dal Valladolid in Segunda Division. Il livello e il volume di gioco espressi hanno permesso agli uomini di Tomei di far registrare, gara dopo gara, netti passi avanti sotto ogni profilo. Nel recente doppio turno esterno, dove sono arrivati 6 punti tra Perugia (0-2) e Livorno (0-3), è stato migliorato in maniera importante anche un rendimento offensivo che oggi parla di 7 centri momentaneamente messi a segno: Gori e D’Uffizi (2), Del Sole, Pagliai, Curado (1).

La filosofia calcistica sviluppata dai bianconeri poggia sulle solide basi di una fase difensiva che parte da un’aggressione a tutto campo, dove sono proprio gli attaccanti a contrastare gli avversari già a partire dalla loro impostazione dal basso. Chiaramente siamo ancora soltanto agli inizi, ma grazie agli ultimi tre punti conquistati al Picchi, l’Ascoli resta imbattuto ed è potuto salire a quota 11 punti. Una sola lunghezza di ritardo rispetto ad Arezzo e Ravenna. La gara interna col Pineto di domani (ore 20.45) potrebbe rappresentare il primo tentativo di sorpasso.

Massimiliano Mariotti