’L’Asene che vola’. Doppio voto: in mail o con il tagliando: "Tante gag esilaranti"

Si potranno consegnare fino a sabato 17 febbraio alle 12, alla Gastronomia Migliori o direttamente alla redazione del Resto del Carlino in via Vidacilio 17, i tagliandi per votare la maschera Singola o la Coppia più divertenti del Carnevale di Ascoli e assegnare così l’ambito Trofeo dell’Asene che Vola 2024 realizzato in argento come sempre dalla Silver Gold Art di via delle Zeppelle. Il referendum giunto alla 35ª edizione, ogni anno appassiona tanti lettori del Carlino e quest’anno c’è anche la novità del voto online che potrà essere espresso (anche qui entro sabato 17 febbraio alle ore 12) inviando una mail a: cronaca.ascolipiceno@ilcarlino.net. Una doppia possibilità per ravvivare ancora di più un verdetto atteso da tutte le ‘macchiette’ del Carnevale di Ascoli soprattutto da quelle non iscritte al Concorso Mascherato. "Sono già arrivati diversi tagliandi qui alla Gastronomia Migliori in Piazza Arringo perché domenica ci sono state migliaia di persone presenti al Carnevale in piazza – ha dichiarato l’infaticabile Zè Migliori – segno evidente che c’è già molto interesse sull’edizione 2024 dell’Asene che Vola. Ho visto diverse gag esilaranti nel vero spirito che contraddistingue il vincitore del nostro trofeo. Non voglio fare nomi per non influenzare il voto ma ce ne sono diversi che secondo me possono ambire alla vittoria". Tra i protagonisti di questo Carnevale c’è anche la vincitrice dell’Asene che Vola 2023. Eleonora Ritrecina detentrice del trofeo, ha dato seguito alla sua mascherata ‘Sentiti Libera’, con un ‘Sentiti Ascolana’ con tanti riferimenti alla vicenda Russel Crowe e alla ricerca delle sue origini che l’hanno portata a trovare una parentela con il mitico Andrea Ritrecina detto ‘Barelò’. Diciamo anche che in 35 anni di storia dell’Asene che Vola solo due personaggi hanno bissato la loro vittoria: Vincenzo Mari con il ‘Braccio addormentato’ (1998) e ‘L’incrocio’ (2014) e Giulio ‘Passarò’ Di Cola con ‘La pantera’ (1990) e ‘L’occhio di riguardo (2001).

Valerio Rosa