’L’Asene che vola’: il ritorno del concorso

Quando si parla del Carnevale di Ascoli, la mente vola ad uno dei grandi personaggi di questa kermesse che fa dell’ironia, della creatività e dell’improvvisazione la sua grande forza. Nazzareno ‘Zè’ Migliori in questo è un vero genio. Mascherina d’Oro nel 2004, presidente dell’Associazione Carnevale di Ascoli dal 2006 al 2012, ma soprattutto ideatore di mascherate rimaste indelebili nella memoria degli ascolani. Una tra tutte la storica gag de ‘L’asene che vola’ realizzata assiema a Francesco Mazzocchi e diventata poi un trofeo da consegnare alle maschere singole o coppie che maggiormente si distinguono durante le giornate di Carnevale. Una mascherata che Zè e Francesco l’anno successivo portarono anche al Milano, al Carnevale Ambrosiano e che anche lì strappò sorrisi e applausi.

"E’ stata una delle poche gag – ha ammesso Zè Migliori – in cui c’è stato un lavoro di preparazione e anche di realizzazione della scenografia. Realizzare l’asino con tutto il telaio e l’imbracatura per portarlo poi in giro per la città, non è stato facile ed è stato pure faticoso portare quel peso, ma con Francesco Mazzocchi, appena usciti in piazza, capimmo subito che la gag funzionava. In quegli anni non tutti i personaggi del Carnevale si iscrivevano al concorso mascherato indetto dall’associazione, anzi c’erano persone che partecipavano fuori concorso proprio per protestare contro certi ‘verdetti’ che non sembravano obiettivi. E allora nel 1989 nacque il referendum L’Asene che Vola, grazie alla collaborazione con il Resto del Carlino.

Il quotidiano da quel giorno pubblica il tagliando e i lettori votano la coppia o la maschera singola che preferiscono. E è tuttora un successone. Quest’anno sarà la 34esima edizione del referendum che ha avuto due sole pause nel 1991 a causa della Guerra del Golfo, sostituito da un concorso di disegno e poesia, e nel 2021 a causa della Pandemia. Lo scorso anno nonostante lo stop per il Covid abbiamo assegnato la prestigiosa statuetta in argento realizzata dalla Silver Gold Art ad Alessandro Spadea per la sua rappresentazione della bottega di Lolò.

Ed ora siamo pronti a tuffarci nella nuova edizione dell’Asene che Vola. Nel puro spirito della kermesse ascolana, Zè ha dimostrato negli anni che con pochi mezzi, tante idee e la giusta carica di allegria, si può partecipare al Carnevale di Ascoli anche all’ultimo momento. "Quest’anno non mi maschero" è il suo motto alla vigilia della domenica di Carnevale, poi lo trovi regolarmente in piazza del Popolo già la mattina, pronto a divertirsi e far divertire. Insomma, non c’è Carnevale senza ‘Zè Migliori’ e forse con ci sarebbe neanche Zè senza il Carnevale di Ascoli.

Valerio Rosa