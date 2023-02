L’Asene che vola Il trionfo di Eleonora: "Gag nata per caso, vista pure in Sicilia"

La performance di Eleonora Ritrecina, vincitrice del premio ‘L’Asene che Vola’ 2023, è diventata virale a tal punto che anche l’Associazione Carnevale di Ascoli non ha potuto fare a meno di premiare la straordinaria protagonista della gag ‘Sentiti Libera’. Una edizione del Carnevale incredibile con una partecipazione record di pubblico e di maschere iscritte al Concorso, ma anche uscite così in piazza solo il piacere di divertirsi. Come ha fatto la bravissima Eleonora.

Eleonora, se l’aspettava tutto questo successo?

"Sinceramente no e sono ancora emozionata. Sabato pomeriggio mio marito con l’inganno mi ha portato alle premiazioni al Teatro dei Filarmonici e mi sono emozionata quando mi hanno chiamato per premiarmi pur non essendo iscritta al concorso. Domenica mattina, poi, quando ho aperto il Carlino e ho visto che avevo vinto addirittura l’Asene che Vola, mi sono commossa. Grazie di cuore davvero a tutti"

Ma è vero che era la sua prima volta in piazza?

"E’ verissimo. In questi anni mi sono sempre mascherata alle feste. Ma in piazza non ero mai andata. Quest’anno sono stata ispirata dalla Ferragni a San Remo e il caso ha voluto che ho trovato una tuta da donna nuda in un negozio dove ero entrata per comprare un vestito da orso per mio figlio. E’ stata tutta una improvvisazione: dalla gonna fatta con una tenda, al pizzetto da pirata utilizzato per le parti intime. Non avevo un copione. Mi sono detta vado e qualcosa mi inventerò".

In effetti i lettori del Carlino, ma in generale il pubblico, hanno apprezzato soprattutto la sua spontaneità: ma dica la verità un po’ di teatro lo ha fatto?

"In realtà sono io che sono proprio così, sono una ‘caciarona’, una di compagnia, sempre pronta alla battuta. Però è vero, per dieci anni ho fatto parte della Compagnia delle Bandiere della parrocchia di Venagrande con cui abbiamo messo in scena diversi musical tra cui un bellissimo ‘Rugantino’ coreografato da un giovanissimo Pietro Cardarelli".

Spontanea, autoironica, sorridente: alla fine si è divertita anche lei?

"Proprio così. L’ho fatto soprattutto per me, avevo bisogno di uscire un po’ dalla quotidianità e lasciarmi andare. Lavoro a scuola e i bambini sono una continua fonte di ispirazione. La battuta sul ragazzino che si è voluto fotografare vicino ad una donna ‘pelosa’ è nata proprio a scuola con un bimbo che era sicuro che le donne non avessero peli (sorride divertita)".

Ci crede che la sua gag ha fatto il giro dei social ed è stata anche una bella promozione per il Carnevale di Ascoli?

"Me lo ha detto anche il sindaco, ma pensate che mi ha chiamato una mia amica siciliana per congratularsi e una collega di una professoressa della scuola dove lavoro, che sta nel Canton Ticino, pensava parlassi in dialetto napoletano. Incredibile".

La vittoria dell’Asene che Vola la fa entrare ora nell’Albo d’Oro delle maschere più belle di sempre: è emozionante?

"Devo essere onesta. Non conoscevo questo premio, ma tutti quelli che ho incontrato in questi giorni mi hanno detto che quella statuetta in argento vale più di ogni altro premio del Carnevale e ci sono personaggi storici della kermesse ascolana che non lo hanno mai vinto. E’ un premio ambito perché assegnato da una giuria popolare come quella dei lettori del Resto del Carlino e quindi vale più di tutte le altre. Grazie di cuore a tutti quelli che mi hanno votato quindi, e niente, sto già spolverando la mensola per mettere il trofeo in bella vista nel salotto di casa". Valerio Rosa