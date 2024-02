L’asene che vola raddoppia: anche il voto web

Si chiudono oggi le iscrizioni al Concorso Mascherato del Carnevale di Ascoli, ma per le coppie e i singoli soprattutto se non iscritti al Concorso, c’è come sempre un altro premio in palio: l’ormai storica statuetta dell’Asene che Vola. Il referendum indetto dalla Gastronomia Migliori di Piazza Arringo in collaborazione con Il Resto del Carlino taglia quest’anno il traguardo della 35ª edizione. Un premio nato dopo la storica gag realizzata dall’inossidabile Zè Migliori in coppia con Francesco Mazzocchi, e diventato negli anni, quasi più prestigioso della ’Mascherina d’Oro’ per Re Carnevale. Un trofeo da consegnare alle maschere singole o coppie che maggiormente si distinguono durante le giornate del Carnevale di Ascoli. Una mascherata che Zè e Francesco, portarono anche a Milano, al Carnevale Ambrosiano e che anche lì strappò sorrisi e applausi. "In quegli anni – ha spesso ricordato l’ex presidente dell’Associazione Carnevale Nazzareno Migliori – non tutti i personaggi si iscrivevano al concorso mascherato indetto dall’associazione, anzi c’erano persone che partecipavano fuori concorso proprio per protestare contro certi ‘verdetti’ che non sembravano obiettivi. E allora nel 1989 nacque il referendum L’Asene che Vola, grazie alla collaborazione con il Resto del Carlino. Il quotidiano da quel giorno pubblica il tagliando e i lettori votano la coppia o la maschera singola che preferiscono. Ed è tuttora un successone. Quest’anno sarà la 35esima edizione del referendum che ha avuto due sole pause nel 1991 a causa della Guerra del Golfo, sostituito da un concorso di disegno e poesia, e nel 2021 a causa della Pandemia. Lo scorso anno a trionfare è stata la straordinaria Eleonora Ritrecina protagonista della mascherata ‘Sentiti libera’ ispirata all’abito indossato da Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Ed ora siamo pronti a tuffarci nella nuova edizione dell’Asene che Vola".

La novità del 2024 sarà il ‘Voto Online con il Trofeo ‘L’Asene che Vola sul Web’. Oltre che con il tradizionale tagliando, infatti, si potrà votare la maschera Singola o la Coppia inviando una mail a: cronaca.ascolipiceno@ilcarlino.net

Confermati anche i premi ‘L’Asene che Non Vola’ riservato a chi è stato la delusione del Carnevale e ‘L’Asene che Volerà’ assegnato ai giovanissimi protagonisti. Come già avvenuto lo scorso anno ci sarà anche un ‘Asene alla Carriera’. Premio che nel 2023 è stato assegnato al mitico Zè Vagni, 85 anni, di cui oltre 60 dedicati al Teatro Carnevale di Ascoli e a Marco ‘Micio’ Regnicoli che ha stabilito un vero record mascherandosi per trent’anni da singolarista.

Valerio Rosa