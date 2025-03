‘L’Asene che Vola’. Trionfa Mario Virgulti:: "Grazie a chi mi ha votato"

È Mario Virgulti, con la mascherata ‘E… sona lu campanielle’, il vincitore della 36ª edizione de ‘L’Asene che Vola’. È stato un autentico plebiscito di voti quello che ha decretato il grande protagonista del Carnevale di Ascoli 2025. Una mascherata perfettamente riuscita già a partire dalla realizzazione della scenografia: un grande portone con due leoni, uno fornito del famoso batocco per bussare, ma che in realtà andava a colpire il basso ventre del bravo Virgulti che interpretava uno dei leoni. Al suo fianco il tradizionale campanello che però nessuno usava preferendo bussare alla vecchia maniera. Davvero fantastico.

"Sono felicissimo – ha ammesso Mario Virgulti – non me lo aspettavo anche perché quest’anno c’erano diverse gag divertenti. In passato mi ero mascherato sempre da solo facendo tra l’altro la ‘Fontana dei Cani’ e ‘Miezz muorte’ che pure era stato premiato dalla Giuria del Carnevale. Quest’anno, però, ho notato che il pubblico nelle due giornate in piazza, gradiva molto e si divertiva per cui ero già felice. Poi è arrivata la nomination del Concorso, ma ricevere ‘L’Asene che vola’ è un premio che gratifica tutti coloro che amano il Carnevale di Ascoli. Grazie a tutti quelli che mi hanno votato con il tagliando del Carlino. Vincere un premio dalla giuria popolare vale tanto, ma tanto di più. Grazie di cuore".

Mario Virgulti riceverà la prestigiosa statuetta d’argento realizzata dalla Silver Gold Art nel corso di una serata di gala al ristorante Migliori.

In classifica al secondo posto si è piazzata la coppia formata da Armando Falcioni e Armando Macchia con ‘Poltrone Sa-Fa’, al terzo ‘Il passo più lungo della gamba’ di Marco ‘Micio’ Regnicoli. Il premio ‘L’Asene che Volerà’ assegnato dalla redazione del Carlino ai più giovani, va invece quest’anno ai tre bimbi de ‘Li frechì de San Temmase’ accompagnati da Matteo Sabbatini e interpretati da Aurora Sabbatini ed Elena Di Giacomo di 5 anni e dal piccolo Andrea Di Giacomo di soli due anni e mezzo che, gonfio e palestrato, con tanto di ‘finto’ bilanciere tra le mani, ripeteva: "Il sindaco ci ha tolto le altalene e così ci siamo messi a sollevare i pesi". Bravissimi davvero.

La Giuria del referendum ‘L’Asene che Vola’ ha poi deciso di non citare né squalificare Cesarino e Diego, per cui l’unico squalificato dell’edizione 2025 rimane Stefano Loreti. E domani ci sarà l’ultimo atto del Carnevale con i verdetti del Concorso Mascherato al Teatro dei Filarmonici.

Valerio Rosa