’L’Asene che vola’, vota la maschera migliore

Con la pubblicazione del tagliando, entra nel vivo l’edizione numero 34 del referendum ‘L’Asene che Vola’. Ieri, con la mascherata dei bambini nella giornata del Giovedì Grasso si è entrati nella settimana di Carnevale che culminerà domenica e martedì prossimo con il Concorso in Maschera. Come tradizione quindi prende anche il via l’ormai storico referendum del Carlino riservato alle maschere singole e alle coppie del Carnevale di Ascoli anche e, soprattutto, a quelle non iscritte al Concorso ufficiale. Il referendum si svolgerà come al solito per una decina di giorni durante i quali verrà pubblicato sulle pagine del Carlino il tagliando da ritagliare, compilare e consegnare alla ‘Gastronomia Migliori’ di piazza Arringo 2 o alla nostra redazione di Via Vidacilio 17, entro e non oltre sabato 25 febbraio. Domenica, dopo la conta dei coupon consegnati, verrà pubblicata la classifica ufficiale e proclamata la maschera vincitrice dell’edizione 2023 de ‘L’Asene che vola’.

Il referendum, ideato nel 1989 da Nazzareno ‘Zè’ Migliori e dal suo inseparabile compagno di mascherate, Francesco Mazzocchi, partì proprio dalla gag interpretata qualche anno prima dai due grandi protagonisti del Carnevale di Ascoli. Migliori e Mazzocchi, infatti, con una straordinaria interpretazione raffigurarono il classico tipo ingenuo che crede alle favole e quindi anche all’asino con le ali. Da quella riuscita ‘macchietta’ che fu poi protagonista anche a Milano al ‘Carnevale Ambrosiano’, partì l’idea di istituire un premio da assegnare ogni anno a chi meglio interpreta lo spirito del Carnevale ascolano: quello fatto di contatto con la gente, di battute in dialetto e di grande improvvisazione. Uno ‘Zelig’ itinerante che nel tempo ha premiato decine di personaggi storici ascolani. Il vincitore dell’edizione dello scorso anno e detentore della statuetta rappresentante ‘L’Asene che Vola’ realizzata come ogni anno dalla gioielleria ‘Silver Gold Art’ di via delle Zeppelle, è l’ex presidente dell’associazione Carnevale di Ascoli, Alessandro Spadea. Pur in tempo di Covid Spadea sfidò le gelide e piovose giornate di Carnevale con una straordinaria rappresentazione della bottega di ‘Lolò’. Insomma, la sfida è aperta: chi vincerà l’edizione di quest’anno?

Valerio Rosa