L’asilo a Offida. Lavori terminati:: "Qui il nostro futuro"

Sono stati ultimati i lavori per il polo 0-6 anni di Offida, si attende solo l’inaugurazione per consentire l’avvio del nuovo anno scolastico in assoluta tranquillità. L’amministrazione comunale di Offida annuncia che sabato prossimo, alle 10.30, verrà inaugurato il nuovo polo 0-6 anni ‘Il bruco e la farfalla’, in viale della Repubblica. Il costo dell’opera finanziata si aggira intorno a 4 milioni e 950 mila euro. La nuova struttura è stata pensata e costruita per ospitare bambini in età compresa fra 0- 6 anni, a cui si offrirà un ambiente accogliente, sicuro e stimolante.

"Il Polo – dichiarano gli amministratori –, finanziato con risorse Pnrr e comunali, è un investimento epocale sul nostro bene più prezioso: i nostri bambini, il nostro futuro. E’ il segno tangibile di una comunità che crede nei giovani e punta sull’educazione di qualità, fin dai primi passi. È un sogno che diventa realtà. Un traguardo raggiunto grazie al lavoro di squadra di tante persone: amministratori, progettisti, tecnici, imprese, artigiani e lavoratori che lo hanno plasmato, in primis la ditta Subissati affidataria dell’appalto, tutti gli uffici del Comune da quello tecnico a quello ai servizi per la scuola e, non ultime, le operatrici ed educatrici che lo hanno sentito proprio anche prima di accedervi".

Sabato l’appuntamento quindi è per il taglio del nastro, gli amministratori invitano la cittadinanza a partecipare: "Vi aspettiamo e ovviamente portate i bambini, la festa sarà anche vedere la loro gioia".

