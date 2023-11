L’asse attrezzato tra buche e cantieri. E ci sono ancora troppe zone al buio

Luci spente da tempo e svincoli dissestati, questa è la situazione che interessa l’Asse attrezzato nella zona industriale di Ascoli. Buche e fessurazioni sono dappertutto, ad aggravare una situazione già compromessa ci sono i cantieri, che hanno ridotto l’asfalto ai minimi termini, a questo travaglio si aggiunge anche lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, che rischia di creare situazioni di estrema pericolosità. Per quanto riguardo il primo svincolo che collega alla Salaria, prima degli stabilimenti Borgioni, intraprendere quel percorso, per chi non è pratico, è piuttosto difficile, manca la segnaletica orizzontale ed ad aggravare tutto la mancanza dell’illuminazione pubblica: i lampioni sugli incroci sono tutti spenti, orientarsi diventa piuttosto difficile. Se torniamo sull’Asse attrezzato in direzione Vallata la situazione non migliora, gli ultimi lavori hanno rosicchiato l’asfalto e là dove si è preservato insistono buche e grosse fessure, anche qui l’illuminazione è piuttosto carente e manca la segnaletica orizzonatale, insomma sembra essere nella terra di nessuno. La situazione è più o meno uguale anche lungo via dei Mutilati, per non parlare del tratto vicino ai centri commerciali, strada piuttosto trafficata, dove si sono registrati negli ultimi tempi anche diversi incidenti, di media gravità, ma che comunque dovrebbero porre alcune riflessioni. All’altezza della rotatoria davanti al centro commerciale Firmus i numerosi lampioni, che un tempo facevano luce a giorno sono tutti spenti. Sulla la rotatoria si immettono importanti strade: Asse attrezzato, Mezzina, Ancaranese e svincolo per l’Ascoli Mare, la visibilità è piuttosto precaria; proprio non si capisce perché quel luogo una volta illuminato all’inverosimile oggi giaccia al buio. Non vogliamo tornare sullo svincolo che collega all’Ascoli-Mare, dove nei giorni scorsi sono tornati a fare l’asfalto dopo le polemiche degli automobilisti. In attesa che sul luogo, in particolare sul ponte, si facciano i lavori i cittadini chiedono ai responsabili di rimboccarsi le maniche ed effettuare lavori che diano più sicurezza su una strada di vitale importanza.

m.g.l.