L’assemblea dei soci Enci:: "Un’importante struttura"

Si è tenuta sabato nella sede di Campolungo l’assemblea generale dei soci dell’Enci, gruppo cinofilo di Ascoli. Durante la serata è stato approvato il bilancio consuntivo 2024 e il bilancio preventivo del 2025. Alla serata oltre al presidente Luigi Cataldi hanno partecipato numerosi soci. Per l’occasione sono intervenuti anche alcuni rappresentanti del comune di Ascoli: il presidente del consiglio comunale Alessandro Bono, l’assessore Francesca Pantaleone, l’assessore Gianni Silvestri, l’assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini e l’onorevole Guido Castelli.

"Siamo stati onorati – dichiara il presidente Cataldi – della presenza dei rappresentanti politici del comune di Ascoli, che testimoniano la stima e la fiducia reciproca. Si è creata un ottimo rapporto tra il Comune e l’Enci. Siamo soddisfatti perché il Centro cinofilo polivalente ‘Sgariglia’ è diventato un importante punto di riferimento, le numerose gare ed esposizione fanno sì che tantissime persone raggiungano il Piceno e ci soggiornano. Siamo una realtà – prosegue Cataldi - che alimenta la cultura della cinofilia. Grazie al lavoro di questi anni siamo riusciti a creare un’importante struttura a servizio degli animali ed uno spazio in cui i padroni possono rilassarsi e divertirsi in spazi idonei allo sgambamento ed alla formazione. Anche nei prossimi mesi abbiamo in programma – ha proseguito Cataldi – numerose iniziative: la prova attitudinale il 6 aprile, l’esposizione nazionale il 18 maggio, l’esposizione nazionale a quaglie sempre a maggio. L’incontro di sabato sera è stata anche l’occasione per fare un bilancio, siamo soddisfatti, mentre altre realtà registrano qualche sofferenza noi otteniamo un 20% di aumento dei soci, un dato incoraggiante e che fa capire che ci stiamo muovendo sulla strada giusta".