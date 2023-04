L’assemblea del Pd La linea di Bomprezzi: "Ora torniamo comunità"

Effetto Schlein anche sul Pd locale, con la neosegretaria regionale Chantal Bomprezzi che ieri pomeriggio ha incontrato gli elettori provinciali del Pd nel corso di un’assemblea pubblica alla cartiera papale. Obiettivo: ritrovare l’unità perduta. "E’ quello che si aspettano i cittadini, è quello che ci hanno chiaramente chiesto con il voto espresso nel corso delle primarie", ha detto. Una settantina le persone presenti tra semplici iscritti, rappresentanti delle istituzioni ed ex amministratori, quasi tre ore di dibattito e la sensazione di un ritrovato entusiasmo dopo l’elezione di Elly Schlein alla guida nazionale del partito, come testimoniano anche i cento nuovi iscritti che il Pd ha registrato nella sola provincia di Ascoli proprio dopo la fase congressuale. "Il segnale forte che gli elettori hanno voluto inviarci durante le primarie è: ricominciate ad essere comunità – ha spiegato la Bomprezzi –. Abbiamo fiducia, ma non possiamo fare finta di niente: ci sono state e ci sono ancora tante divisioni, a volte anche personali. Abbiamo sprecato energie e tempo a rimarcare le nostre divergenze anziché a cercare di trovare punti in comune, e questo gli elettori lo hanno percepito. Quindi la prima cosa da fare è recuperare l’unità. In questo momento politico dobbiamo cercare di superare le differenze. Se non ci mostriamo compatti, non saremo credibili come forza di opposizione".

Poi le frecciate all’indirizzo del centrodestra. "Gli elettori stanno iniziando a rendersi conto delle bugie che sono state loro raccontate in campagna elettorale ad esempio sulla Sanità, oppure sul fronte della ricostruzione, dove un governo regionale e un commissario (Guido Castelli) della stessa linea politica hanno finora prodotto l’iniziale abolizione del bonus 110% per le aree terremotate, ed è stato necessario l’emendamento proposto dall’onorevole Curti per rimediare". In precedenza c’erano stati gli interventi dell’ex sindaco di Grottammare Luigi Merli, del sindaco di Arquata Michele Franchi, di quello di Folignano Matteo Terrani, passando per Stefano Noselli, i consiglieri comunali di Ascoli Angelo Procaccini e Francesco Ameli, fino all’ex deputato Luciano Agostini e all’attuale parlamentare Augusto Curti. In particolare Ameli ha sottolineato "lo spirito di ritrovata unità che si respira all’indomani del congresso", che fa ben sperare nella possibilità di recuperare terreno nei confronti del centrodestra in vista dei futuri impegni elettorali. Le prossime elezioni sono quelle in programma, quest’anno, a Ripatransone, Grottammare e Castel di Lama, mentre nel 2024 si voterà nella maggior parte dei Comuni ma anche per le Europee, dove il Pd marchigiano punta a presentarsi con un proprio candidato.

Domenico Cantalamessa