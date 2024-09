L’assessore Cardinelli: "Sì, serve più spazio. Presto nuove zone con maggiori servizi"

"Siamo consapevoli del fatto che ci sia bisogno di maggiori servizi per chi ha dei cani e, per questo motivo, abbiamo predisposto degli studi di fattibilità per la realizzazione di quattro nuove aree di sgambamento che, speriamo, possano essere realizzate nel corso del 2025". La promessa arriva dall’assessore comunale ai lavori pubblici Marco Cardinelli, che ha incluso tali opere nel piano triennale. "Posso assicurare che sarà un intervento dispendioso, ma necessario – conferma l’assessore –. Effettivamente bisogna rendersi conto che le aree che abbiamo già in città versano in pessimo stato, pertanto diventerebbe impossibile riqualificarle. Molto meglio realizzarne di nuove e ripartire da zero. Anche promuovendo una manutenzione straordinaria, infatti, non riusciremmo a sistemarle nel migliore dei modi, considerando il fatto che alcuni di questi parchetti paiono ormai irrecuperabili. Posso comunque garantire che l’attenzione, da parte dell’amministrazione comunale, c’è sempre stata nei confronti degli amici a quattro zampe e nel nuovo anno svolgeremo anche questo tipo di intervento. Pure il sindaco Marco Fioravanti è consapevole che occorre agire, in tal senso, per accontentare le richieste di chi ha degli animali in casa".

Lo stesso assessore, poi, entra nei dettagli del progetto. "A Monticelli ne realizzeremo due, di aree per cani, perché è un quartiere grande, con tante famiglie, e una sola area di sgambamento non può essere sufficiente – prosegue Marco Cardinelli –. Una la collocheremo nella parte alta, nei pressi della vecchia pedonale per intenderci. Poi ne allestiremo di nuove anche a Campo Parignano e a Porta Cappuccina. Ripeto, sia io che il sindaco ci siamo resi conto che gli amici a quattro zampe necessitano di ulteriori servizi. Quindi questo tipo di lavori erano già in programma e, come dicevo, sono in corso degli studi di fattibilità. La nostra intenzione è anche quella di dotare i parchetti di apposite fontanelle e di arredi adatti alle varie necessità. Anzi, adegueremo tali aree alle nuove normative sul benessere degli animali. Possiamo dire che sarà un regalo che proveremo a fare ai cittadini nel nuovo anno – conclude Cardinelli –. Comprendiamo, appunto, le esigenze di chi ha dei cani e faremo davvero il massimo per poterle soddisfare nel migliore dei modi".

Matteo Porfiri