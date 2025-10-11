L’assessore Silvestri: "La segnaletica aiuta, si prova a far rallentare chi va troppo veloce"

"Rispetto a qualche anno fa sono stati fatti tanti passi avanti, occorre procedere un po’ alla volta". A circa un anno dall’introduzione delle zone 30 in città è soddisfatto l’assessore Gianni Silvestri. "I cittadini hanno capito e non ci sono state lamentele, anzi – spiega –. Il nostro è un progetto pilota che ha la finalità di educare. Abbiamo puntato su strade dove c’è maggiore presenza di studenti e ragazzi, partendo da Porta Maggiore". A volte la convivenza tra ciclisti e automobilisti sembra complicato, per non parlare di chi usa i monopattini: "L’attenzione ci deve essere da entrambi le parti – dice ancora Silvestri – perché la segnaletica non basta a essere più sicuri. Il nostro è un progetto che andrà valutato nel corso del tempo, perché poi sarà da vedere se andrà migliorato e potenziato. Al momento non ci sono arrivate richiesta da cittadini per nuove zone 30, ma è importante puntare su una segnaletica molto visibile. Non si tratta di autovelox, quindi il nostro intento non è certo punitivo, ma sono tentativi importanti per incidere psicologicamente sui cittadini, in modo che si vada a una velocità sempre più moderata. Proprio per questo a Porta Maggiore siamo intervenuti anche nelle vie interne, proviamo a dissuadere. Ma c’è chi vorrebbe anche un comportamente più vessatorio, con posti di blocco o l’introduzione di quelli che impropriamente vengono chiamati dossi. A mio avviso invece è giusto proseguire su questa strada e puntare sull’educazione. Andiamo avanti un passo alla volta, sono processi che vanno metabolizzati".

L’Arengo aveva lanciato il progetto ‘zone 30’ nel settembre dello scorso anno. Come detto, il quartiere più coinvolto è stato Porta Maggiore, soprattutto per l’elevata presenza di scuole. Man mano, però, le zone 30 si sono allargate a macchia di leopardo arrivando in altri quartieri. L’ultima ordinanza del Comune ha introdotto novità anche a Monticelli con "l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari e la collocazione di rallentatori di velocità del tipo dossi artificiali in Via delle Zinnie e in Via dei Gelsomini".

Flavio Nardini