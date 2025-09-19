L’assessore Silvestri: "Nuovi varchi, si slitta un mese. E i cantieri adesso accelerino"

Slitta di un mese, in città, l’entrata in funzione dei tre nuovi varchi che sono stati installati dall’amministrazione comunale in via della Fortezza all’incrocio con via Angelini, in corso di Sotto a ridosso di piazza di Cecco a Porta Romana, e in via Tamburini, ovvero a pochi passi da piazza Ventidio Basso. Le zone a traffico limitato, in realtà, dovevano essere attivate a metà settembre, ma non funzioneranno prima di metà ottobre. Di conseguenza, visto che la polizia locale aveva previsto un mesetto di ‘ambientamento’ per consentire agli automobilisti di abituarsi alle novità, le prime multe ai trasgressori non verranno effettuate prima di novembre.

"I varchi saranno attivi nella fascia serale e anche nei festivi, ovvero dalle 20.30 alle 7.30 – spiega l’assessore Gianni Silvestri –. In quel lasso di tempo, nelle tre zone interessate potranno transitare e sostare solo i residenti. Il primo periodo rappresenterà una sorta di sperimentazione per i tre varchi ma vorrei precisare che l’intento dell’amministrazione non è punitivo, bensì quello di ridurre il traffico in queste vie per renderle più vivibili".

La nuova Ztl, entrando maggiormente nel dettaglio, includerà piazza Ventidio Basso, via Marucci, via Clementi, via delle Torri, piazza Sant’Agostino, corso Mazzini ovest (da via Dari a piazza di Cecco), via della Fortezza, via Massimi, piazza Bonfine, via Dari, via Orsini, via dei Templari, corso di Sotto e via Tullio Lazzari. Quindi un’area piuttosto estesa. Con tali novità, si agevoleranno anche i residenti del centro, che spesso si sono lamentati per la carenza di parcheggi, soprattutto nelle ore serali. In questa maniera, per loro, sarà sicuramente più semplice trovare posto.

A tal proposito, il Comune nei prossimi giorni solleciterà le ditte che stanno svolgendo i lavori in centro storico ad accelerare o, comunque, a rimuovere quei cantieri che ormai non servono più. "Occorre che le imprese ottimizzino i tempi – prosegue l’assessore Silvestri –. Con i cantieri, infatti, sono stati ridotti anche i parcheggi e credo che ormai si debba fare in fretta a portare a compimento i vari interventi. La città è di tutti, ne parleremo con i diretti interessati".

Silvestri a breve incontrerà anche la Start per studiare eventuali nuovi percorsi per le navette in centro, a seguito della nuova viabilità che sta riguardando corso Trento e Trieste e la zona dell’ex Banca d’Italia, dove sono stati trasferiti i ragazzi della Malaspina.

