L’assist di Fioravanti:: "Con Maraldo una grande squadra"

"Il direttore generale dell’Ast Antonello Maraldo si è definito un terzino, ricordando la sua gioventù calcistica. Per me, invece, è un bomber, anzi, il bomber della sanità picena che molti territori ci stanno invidiando grazie all’impronta che ha dato col suo modello di organizzazione sanitaria nel territorio". Il sindaco di Ascoli Fioravanti ha così elogiato il direttore Maraldo in occasione della presentazione della vasca per travaglio e parto in acqua di cui è stata dotata la Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Mazzoni, grazie alla donazione della Fondazione Carisap. "Maraldo sta valorizzando le persone e soprattutto sta creando una grande squadra, nonostante i problemi in sanità che sono oggettivi a livello nazionale e le difficoltà che incontreremo sempre di più andando avanti. Tutti – ha aggiunto il primo cittadino ascolano – riusciamo ad affrontare e trasformare le criticità anche in opportunità, solo lavorando insieme: nell’Ast di Ascoli ciò sta accadendo attraverso cooperazione, professionalità e buona volontà di tutte le figure che operano nella sanità picena. In soli cinque mesi, da quando il direttore si è insediato alla guida dell’Ast di Ascoli era impensabile pensare di poter creare un progetto di sanità di territorio così importante, soprattutto su due ospedali che devono dare risposte a chi invoca salute. Contestualmente – ha concluso Fioravanti – ringrazio anche il presidente della Fondazione Carisap, che ancora una volta ha operato con grande sensibilità".

p.erc.