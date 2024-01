L’associazione Arquata Potest: "Non abbiamo mai perso la speranza"

Creare una rete sempre più fitta di sentieri per rilanciare il turismo e, di conseguenza, tenere sempre accesi i riflettori su un territorio ancora alle prese con la ricostruzione post terremoto, a quasi otto anni da quella terribile notte del 24 agosto 2016 che seminò morte e distruzione anche nel borgo piceno di Arquata. Sono questi gli obiettivi che intende raggiungere, nell’immediato, ‘Arquata Potest’, l’associazione che raggruppa decine di volontari i quali, settimanalmente, si mettono a disposizione per recuperare gli antichi sentieri presenti nella zona e stimolare le istituzioni a fare il massimo affinchè la ricostruzione possa finalmente decollare.

Nei giorni scorsi è stato ripristinato anche il sentiero che da Borgo conduce alla chiesa del Santissimo Salvatore, ma l’associazione è pronta a raggiungere altri traguardi nel corso del 2024, come conferma Carlo Ambrosi, uno tra i componenti più attivi.

Ambrosi, quali saranno le vostre priorità per il nuovo anno?

"Innanzitutto ci tengo a precisare che parlo a nome di tutti i membri di ‘Arquata Potest’, perché noi agiamo sempre in stretta sinergia. Nei prossimi dodici mesi proveremo a recuperare altri sentieri, dopo quelli che siamo riusciti a riqualificare in questi ultimi anni, oltre una ventina. Promuoveremo ulteriormente il ‘Gada’, ovvero il grande anello di Arquata, e ripristineremo alcune aree di sosta che abbiamo già individuato nei pressi di alcune fonti. Però possiamo anche dire che nel 2024, per noi, si aprirà una fase nuova".

E cosa prevede questo ulteriore step?

"Sicuramente riporremo una maggior attenzione nei confronti della ricostruzione di Arquata, sperando che finalmente possa entrare nel vivo. Insieme anche ad altre associazioni locali, agiremo da ‘sentinelle’ per vigilare su quanto accadrà e per stimolare le istituzioni a fare sempre di più. Vorremmo anche lasciare la nostra impronta su questa ricostruzione, facendo in modo che si contribuisca a rilanciare il turismo nelle nostre aree. Vorremmo che Arquata possa essere anche migliore rispetto a come si presentava prima del sisma".

Secondo voi si sta procedendo lentamente?

"E’ la burocrazia a modificare sempre il cronoprogramma e far slittare le varie scadenze. Però, ormai, da un anno a questa parte qualcosa si è cominciato a vedere, anche grazie all’operato del commissario Castelli. Per il 2024 siamo fiduciosi, anche perché con la fine del Superbonus le ditte potranno finalmente tornare a lavorare nei cantieri del terremoto. Noi, comunque, avevamo creduto su Arquata anche quando non ci credeva nessuno: pulire i sentieri, per noi, equivaleva a trasmettere un messaggio, ovvero che c’era ancora qualcosa che il sisma non aveva intaccato. E proprio da lì si doveva ripartire".

Matteo Porfiri