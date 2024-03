L’associazione colombofila compie 40 anni

Oggi l’associazione colombofila allevatori piceni (A.C.A.P.), festeggia la ricorrenza dei 40 anni di fondazione per opera di 7 amici appassionati di ’piccioni’: Giacomo Mandozzi, Francesco Silvestri, Vittorio Coccia, Sergio Albertini, Cesare Bastiani, Luigi Di Giacomi e Gabriele Acquaroli. Tra le sue priorità, si prefigge di sviluppare l’allevamento selettivo del colombo di razza in genere e di quelli di razza italiana in particolare, di organizzare esposizioni a carattere locale, nazionale ed internazionale e di distribuire gli anelli federali. Oggi sotto la tutela dell’Amap, nel repertorio regionale delle razze autoctone in via di estinzione, sono presenti gli animali di bassa corte: il colombo ascolano, il coniglio nero gigante del Piceno, la gallina marchigiana, il tacchino marchigiano, l’oca delle Marche e l’anatra del Crivelli. Animali che devono il proprio recupero grazie all’Acap e, in particolare, al lavoro certosino dei cosiddetti soci custodi. "Si giunge al quarantennale con la particolare nota di merito: del colombo ascolano giunto all’apice del suo riconoscimento – affermano i vertici dell’associazione – quello di essere inserito nello Standard Europeo delle razze dei colombi ornamentali".