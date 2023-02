L’associazione Infiorata a Civitanova per presentare le attività

L’Associazione Infiorata di Montefiore continua nell’opera di promozione dell’arte effimera nelle scuole. Una delegazione dell’Associazione, guidata dal presidente, Graziano Amadio, è andata all’Istituto di Istruzione Superiore ’V.Bonifazi’ di Civitanova Alta, dove ha incontrato diverse classi dei settori Moda e Turistico. Gli infioratori hanno presentato la loro attività, con il supporto di alcuni video, anche se alcuni studenti avevano già avuto occasione di partecipare alla XX edizione dell’infiorata, dove avevano realizzato un’opera che raffigurava un abito a tema floreale e la modella che ha sfilato lungo il percorso dell’Infiorata, insieme agli sbandieratori. "Durante questa esperienza – hanno raccontato i ragazzi – abbiamo provato emozioni contrastanti, dall’entusiasmo e gioia per la partecipazione alla tristezza nel momento del congedo". Non meno significativo l’entusiasmo degli insegnanti e della vice preside, professoressa Daniela Patriarca, nel ricordare la bella esperienza dell’anno scorso, specialmente dell’atmosfera unica della notte dell’Infiorata. L’incontro è stato anche l’occasione per rinnovare l’invito alla Scuola a partecipare alla XXI edizione dell’infiorata del 10 e 11 giugno prossimi.