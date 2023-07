L’associazione Infiorata al festival Arti effimere

L’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso è a Noto per il quarto festival delle Arti effimere European edition. L’edizione saluta, per la prima volta, l’arrivo di infioratori da diverse parti d’Europa dando un respiro internazionale alla manifestazione. "Il festival delle Arti effimere di Noto – dice Graziano Amadio, presidente dell’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso – sta crescendo notevolmente, grazie alla sensibilità delle istituzioni siciliane, regione in primis, che investono molto in questo settore. Il tema dei bozzetti, realizzati con materiali diversi, è ’L’Europa è cinema’; una scoperta di pellicole non solo di fama mondiale, ma anche d’identità locali che stuzzicano la curiosità dei visitatori". L’associazione Infiorata di Montefiore dell’Aso insieme all’associazione CulturArte Noto e l’associazione Tappeti di segatura di Camaiore stanno realizzando il manifesto festival Arti effimere 2023. "Da parte nostra – aggiunge Amadio – diamo un contributo per far conoscere Montefiore e le Marche. Quest’anno siamo già stati a Malta, in Polonia. A fine agosto andremo in Spagna al congresso internazionale".