L’assoluzione e l’annullamento in Cassazione

Nel chiedere la condanna all’ergastolo di Wick il procuratore Luca Semeraro ha tenuto conto delle pesanti critiche che la cassazione aveva espresso annullando la sentenza assolutoria dell’Assise d’Appello di Ancona. La Suprema Corte aveva stabilito che il nuovo processo d’appello – ora in corso a Perugia – deve svolgersi con una completa rivalutazione delle prove, col giudice del rinvio chiamato a tenere conto anche degli elementi già acquisiti e "erroneamente ritenuti inutilizzabili dai giudici marchigiani". Tra questi, i prelievi ematici post mortem, le analisi tossicologiche, le consulenze medico-legali eseguite con il consenso delle parti, le perizie svolte in sede di incidente probatorio e in dibattimento. Nel motivare l’annullamento dell’assoluzione, la Cassazione ha criticato con fermezza l’impostazione seguita da Ancona. In particolare, ha ritenuto giuridicamente infondata la decisione di escludere i prelievi ematici post mortem perché eseguiti senza le garanzie difensive previste per un soggetto già sostanzialmente indagato. Secondo gli ermellini, tale interpretazione ha erroneamente anticipato il concetto di irripetibilità degli atti tecnici commettendo così un "palese errore di diritto".