Lastre di vetro in strada

Nella mattina di ieri i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto sono intervenuti a Porto d’Ascoli per mettere in sicurezza l’edificio che ospita la palestra ’Tonic’, nelle vicinanze della rotatoria di via San Giovanni. Alcuni cittadini avevano segnalato la presenza di lastre di vetro a specchio che erano cadute dal rivestimento dei balconi. I pompieri hanno messo la situazione sotto controllo ed avvertito le persone referenti, che si dovranno occupare del controllo e della messa in sicurezza di eventuali altre parti che in seguito potranno diventare pericolanti. La causa della caduta dei vetri non è stata accertata, anche se non si esclude che le raffiche di vento, che nella notte hanno spazzato la riviera, possano aver avuto il loro peso. Sempre nella mattina di ieri i vigili del fuoco di San Benedetto hanno eseguito altri piccoli interventi sul territorio fra San Benedetto e Grottammare.