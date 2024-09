"Latitanza da parte della direzione". I sindacati: ci sono tanti problemi

Sono passati solo pochi giorni dalla sottoscrizione del protocollo d’intesa fra le confederazioni Cgil, Cisl, Uil con il direttore dell’Azienda Sanitaria Territoriale Nicoletta Natalini che già riaffiorano le crepe nei rapporti fra sindacati e direzione dell’Ast di Ascoli. Parlano senza mezzi termini di "latitanza" le sigle sindacali Cgil, Cisl, Nursing, Fials e Ugl riferendo che "nonostante la direzione avesse assicurato che la delegazione di parte sindacale sarebbe stata convocata ogni due settimane per affrontare le numerosissime e soprattutto gravissime problematiche che affliggono il personale dipendente a cui da tempo vengono negati alcuni fondamentali diritti di carattere normativo e patrimoniale con le relative gravi ripercussioni sugli stessi lavoratori e sulle loro famiglie, facciamo rilevare che sono trascorse oltre tre settimane dall’ultimo incontro tenutosi a San Benedetto, il 28 agosto, senza che sia pervenuta alcuna convocazione. Non vorremmo – rimarcano – che tale ritardo celasse la volontà di procrastinare il confronto, la contrattazione e soprattutto l’adozione dei regolamenti inerenti all’organizzazione dei servizi e del lavoro, con l’errato presupposto, da parte della Ast di Ascoli, che la mancanza dei citati regolamenti consenta di poter gestire il personale senza l’applicazione di criteri oggettivi, dimenticando persino che, in assenza di nuove regole, restano in vigore, come sancito della Regione Marche con la legge di costituzione delle nuove aziende sanitarie territoriali, i regolamenti già definiti dalla precedente Azienda Sanitaria Territoriale Unica Regionale".

Cgil, Cisl, Nursing, Fials e Ugl ritengono inoltre assolutamente inopportuna la scelta compiuta dall’Ast di Ascoli di procedere al reclutamento di "meno personale di quanto previsto per il 2024 nel Piano Triennale di Fabbisogno di Personale che, si ricorda, non è volto esclusivamente a contenere la spesa pubblica – già ampiamente ridotta negli anni per quel che riguarda il personale – ma è determinato valutando quali e quanti professionisti sono necessari al fine della garanzia dei Lleeaa e pertanto la parziale assunzione del personale ivi previsto compromette inevitabilmente i servizi che l’Azienda Sanitaria Pubblica deve garantire al territorio. È indubbio – concludono – che tale atteggiamento, oltre a non favorire la distensione delle reazioni sindacali compromette il clima ambientale nei singoli posti di lavoro con la conseguente".