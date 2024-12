L’Atletico Ascoli acciuffa la Vigor Senigallia

ATLETICO

2

VIGOR SENIGALLIA

2

ATLETICO (3-5-2): Galbiati; Mazzarani, D’Alessandro (25’st Severini), Nonni; Camilloni (40’st Mengani), Clerici, Vechiarello, Olivieri (20’st Scimia), Antoniazzi (31’st Traini); Ciabuschi (20’st Maio), Minicucci. A disp.: Canullo, Alborino, Baraboglia, Cofini. All.: Simone Seccardini

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Roberto; Fernandez, Magi Galluzzi, Rotondo, Beu; Gabbianelli (30’st Subissati), De Angelis, Gonzalez (25’st Mancini); Koné, Pesaresi (44’st Pjetri), Ferrara (37’st D’Errico). A disp.: Campani, Alessandroni, Idaro, Gasparoni, Diop. All.: Aldo Clementi

Arbitro: Piccolo di Pordenone

Reti: 4’pt Clerici, 37’pt Pesaresi, 17’st Ferrara, 48’st Maio.

Note. Spettatori 300 circa di cui un centinaio di tifosi ospiti. Ammoniti: Minicucci, Severini, Gabbianelli, Angoli: 5-3. Recupero: 1’-6’

Finisce in parità l’ennesimo derby al Don Mauro Bartolini tra un buon Atletico Ascoli e una coriacea Vigor Senigallia. Atletico subito in vantaggio con una conclusione defilata di Clerici deviata da Rotondo con il pallone che beffa il portiere Roberto. Ancora Atletico prima con un colpo di testa di Olivieri su cross di Antoniazzi che finisce di poco a lato, poi con una conclusione in diagonale di Minicucci che finisce fuori. Ciabuschi subisce una vistosa trattenuta in area su cross di Minicucci, ma per l’arbitro è tutto regolare. Alla mezz’ora ci prova ancora Minicucci con una conclusione potente sul primo palo che il portiere Roberto devia in angolo. Padroni di casa che sembrano solo aspettare il gol del raddoppio e invece, ecco che arriva il pareggio della Vigor: cross di Kone al centro per Pesaresi che tutto solo infila di testa il portiere Galbiati. Immediata la reazione dell’Atletico con una conclusione dal limite di Ciabuschi deviata in corner da Roberto. Il primo tempo si chiude con una punizione di Gabbianelli alta sulla traversa.

Nella ripresa riparte all’attacco l’Atletico con un cross pennellato di Vechiarello attraversa tutta l’area piccola senza che nessuno riesca a ribadire in rete. Al 17’ la Vigor Senigallia, al suo secondo assalto alla porta bianconera, trova il raddoppio: Nonni si fa sorprendere da un cross che Pesaresi in rovesciata devia sul secondo palo dove Ferraresi trova il tap-in vincente. L’Atletico accusa il colpo, Mister Seccardini fa entrare Maio, Scimia e Severini, mentre Clementi sceglie Mancini e Subissati. Bianconeri ancora vicini al gol con una bella azione di Minucci sulla sinistra, cross in area con Maio che viene travolto dal portiere ma per l’arbitro è fallo in attacco. Nel recupero ancora Vechiarello per Mengani messo giù in area: per l’arbitro è tutto buono poi nel proseguo dell’azione Rotondo atterra Minucci e stavolta è rigore. Maio dal dischetto non sbaglia ed è 2-2. L’Atletico prova a vincerla prima con una conclusione di poco a lato di Mengani e poi con una incursione di Maio atterrato in area, ma l’arbitro Piccoli, lontanissimo dall’azione, lascia proseguire. Finisce in parità un bel derby molto combattuto.

Valerio Rosa