Ascoli
CronacaL’Atletico Ascoli adesso vuole rialzarsi:: "Ne usciremo fuori"
26 set 2025
VALERIO ROSA
Cronaca
L’Atletico Ascoli adesso vuole rialzarsi:: "Ne usciremo fuori"

L’Atletico Ascoli ha ripreso ieri gli allenamenti al campo ‘Di Ridolfi’ di Venarotta. Le due sconfitte maturate nel derby contro l’Ancona domenica e contro il Termoli nel turno infrasettimanale, hanno minato la serenità del gruppo preoccupato anche della classifica decisamente deficitaria. Due soli punti in quattro gare e terz’ultimo posto in classifica davanti a San Marino e Castelfidardo fermi ancora a zero punti. Un bottino decisamente magro per quella che era considerata una ‘corazzata’ che si sarebbe giocata il campionato con le altre big. E le big stanno viaggiando alla grande. L’Ostiamare del presidente Daniele De Rossi, prossimo avversario dell’Atletico Ascoli domenica alle 15 allo stadio Del Duca, sta volando a punteggio pieno. Dietro ci sono L’Aquila e Notaresco a quota 10, seguite da Ancona a 9 e Teramo a 8. Il sorprendente Termoli con la vittoria contro i bianconeri è salto a 7 punti. Insomma, c’è già un bel gap da colmare e domenica contro l’Ostiamare la compagine bianconera affronterà la quinta delle prime sei in classifica, segno anche di un calendario sicuramente poco favorevole. A preoccupare il patron Graziano Giordani sono soprattutto gli 8 gol subiti con una media di due a partita. Dato che vale la peggior difesa del campionato. Ma la colpa non è certo solo dei difensori. La squadra fa fatica e non è solo dovuto alle condizioni del terreno di gioco in cui si sono disputate queste prime quattro gare. "Sapevamo che Termoli fosse un campo ostico e che non sarebbe stata una partita facile – ha commentato a fine gara mister Simone Seccardini – Gli episodi sono stati decisivi e scaturiti da disattenzioni arbitrali. Il rigore concesso non è mai rigore. Non è polemica né alibi. Alla fine comunque gli episodi e le disattenzioni fanno parte del calcio. Sinora, abbiamo giocato quattro partite contro altrettante squadre in palla. Non siamo demoralizzati e ne usciremo fuori".

Valerio Rosa

© Riproduzione riservata