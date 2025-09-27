L’Atletico Ascoli aspetta l’Ostiamare di Daniele De Rossi

Poco tempo per riflettere sugli errori commessi e sulle disattenzioni che sono costate le due sconfitte consecutive contro Ancona e Termoli e per l’Atletico Ascoli è già ora di rituffarsi nel clima campionato. L’avversario che arriverà domani alle 15 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ è di quelli che proprio non servivano in questo momento: la capolista Ostiamare del Presidente Daniele De Rossi che viaggia a punteggio pieno. Per una squadra in crisi di gioco e di risultati, non poteva esserci avversario peggiore. L’Atletico Ascoli terz’ultimo in classifica a quota 2 punti davanti a San Marino e Castelfidardo ancora fermi a zero, sembra la classica vittima predestinata al cospetto della prima della classe. Ma nel calcio i pronostici facili della vigilia spesso vengono sovvertiti. Mister Simone Seccardini dopo Termoli ha parlato di ‘partenza tranquilla’ contro i molisani, mentre invece ci si aspettava un Atletico rabbioso e determinato a conquistare l’intera posta in palio. Certo quei quindici minuti di blackout dopo l’ingiusto rigore subito, non possono essere giustificati perché una squadra con tanti calciatori esperti non può arrendersi alla prima difficoltà, ma la reazione c’è stata e nel secondo tempo dopo il gol su autorete si è visto l’Atletico Ascoli grintoso che ha provato almeno a riaprire la sfida. Forse troppo tardi, ma i segnali sono sembrati positivi anche all’allenatore ascolano. L’Ostiamare dall’altra parte sogna in grande e, anche se la strada è ancora lunga, punta a tornare al primo colpo tra i professionisti a distanza di 35 anni dopo lo spettro del fallimento degli ultimi mesi. Daniele De Rossi da gennaio scorso è il presidente e proprietario del club in cui ha mosso i primi passi da calciatore tra il 1997 e il 2000 che lo avrebbero poi portare a volare fino alla conquista del Mondiale. E ora con quattro vittorie di fila anche l’ex ‘Capitan Futuro’ della Roma sogna di tornare subito protagonista. Spetterà all’Atletico Ascoli interrompere questo sogno.

Valerio Rosa