L’Atletico Ascoli aspetta l’UniPomezia. Ciabuschi a Grosseto

E’ un Atletico Ascoli in serie positiva da quattro giornate quello che domani alle 14.30 allo stadio ‘Cino e Lillo Del Duca’ affronterà l’UniPomezia. Inevitabile quindi, pensare alla possibile quinta vittoria consecutiva, che vorrebbe dire record dei bianconeri in Serie D. L’inedito incontro con l’Unipomezia rappresenta una bella occasione, ma sarà vietato sottovalutare i laziali reduci dalla vittoria di misura sulla Recanatese e posizionati a quota 12, due punti sotto l’Atletico Ascoli. Quello contro la Recanatese è stato il terzo successo in campionato che ha permesso ai ragazzi di mister Andrea Casciotti di chiudere al meglio una settimana importante, dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Trastevere. E’ stato il centrocampista laziale Andrea Marianelli a presentare le insidie della trasferta ad Ascoli: "Contro la Recanatese siamo stati molto bravi in difesa – ha ammesso – Non ci siamo mai abbassati ed abbiamo sempre alzato la pressione, recuperando molti palloni in attacco. Siamo riusciti anche a trovare il gol nella fase iniziale del match che ha indirizzato la partita dalla nostra parte. In campo abbiamo mostrato lo spirito giusto e grande determinazione. E’ importante essere sempre concentrati, anche nelle gare sporche, per portare a casa i tre punti. Domani saremo di scena sul campo dell’Atletico Ascoli e dovremo mostrare sacrificio e spirito di unione, lo stesso che abbiamo avuto con Trastevere e Recanatese e che dovremo portare anche ad Ascoli e per tutto il resto della stagione". Nel frattempo l’attaccante dell’Atletico Ascoli, Jonathan Ciabuschi, dopo essere stato vicinissimo al trasferimento alla Maceratese, ha scelto di giocare con il Grosseto capolista nel Girone E di Serie D. Ciabuschi, classe 1997 non gioca dal 27 aprile, quando in Ascoli-Legnago, ultima gara della scorsa Serie C terminata 2-1, realizzò il suo unico gol nei professionisti. In bocca al lupo.

Valerio Rosa