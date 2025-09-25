L’Atletico Ascoli cade a Termoli. Bianconeri ufficialmente in crisi

ATLETICO ASCOLI 1 (3-5-2): Iannaccone; Avolio (9’st De Pace), Magnani, Biguzzi; Tracchia, Hysaj (33’st Galdo), Mercuri (25’st Ceesay), Antonacci, Colabella (7’st Thiane); Cancello, Romano (22’st Manara). A disp.: Giangregorio, De Risio, Toffolo, Marrone. All.: Fulvio D’Adderio.

ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Nonni; Bucco, Forgione (4’st Minicucci), Vechiarello (8’st Coppola), Muro (18’st Sbrissa), Antoniazzi (4’st Sardo); Belloni, Maio (22’st Didio). A disp.: Galbiati, Camilloni, De Santis, Carbone. All.: Simone Seccardini

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata

Reti: 27’pt su rigore e 40’pt Romano, 45’pt Mercuri, 14’st aut. De Pace

Note: Spettatori 200.

Il Termoli apre ufficialmente la crisi in casa Atletico Ascoli. La squadra di mister Seccardini, reduce dalla sconfitta nel derby contro l’Ancona, subisce il secondo ko consecutivo. Termoli che non aveva ancora mai vinto in casa e che ha giustamente festeggiato a fine gara con l’Atletico Ascoli uscito dallo stadio Cannarsa a testa bassa dopo aver raccolto solo due punti nelle prime quattro partite della stagione. Gara iniziata con 5 minuti di ritardo per un buco nella rete della porta lato mare. Subito padroni di casa pericolosi con una ripartenza di Romano atterrato al limite, palla a Mercuri con tiro deviato in corner da Di Giorgio. La risposta dell’Atletico è affidata ad una punizione di Vechiarello deviata dalla testa di un difensore termolese, generando tre corner consecutivi senza esito. Al 25’ l’episodio che sblocca la gara: l’arbitro Fermo di Torre Annunziata giudica largo il braccio di Mazzarani in scivolata e decreta il calcio rigore tra le vibranti proteste bianconere. Dal dischetto Romano spiazza Di Giorgio. L’Atletico ci prova ancora con Vecchiarello su punizione dalla distanza, ma Magnani devia in angolo. Il Termoli non molla e l’Atletico sembra un pugile alle corde che subisce il raddoppio: accelerazione di Tracchia sulla destra, cross in mezzo per Romano che realizza la sua personale doppietta. Ancora Termoli in avanti con una mischia furibonda in area e il solito Romano che ribadisce in rete, ma l’arbitro annulla per fallo sul portiere. Il terzo gol dei padroni di casa arriva però allo scadere con Mercuri che batte Di Giorgio con freddezza dopo un pasticcio tra difensori. L’Atletico Ascoli riapre la sfida al quarto d’ora della ripresa con un cross di Gabriele Bucco deviato nella propria porta con il ginocchio dal difensore De Pace appena subentrato ad Avolio. I bianconeri del Patron Graziano Giordani provano l’assalto finale collezionando calci d’angolo, ma senza riuscire a creare altri pericoli alla porta difesa da Iannaccone, anzi, nel finale rischia di subire la quarta rete su una ripartenza di Manara che arriva tutto solo davanti a Di Giorgio, ma fallisce la conclusione. Il Termoli vince con merito e sale a quota 7, mentre l’Atletico Ascoli rimane al penultimo posto in classifica con due punti e domenica riceverà al Del Duca la capolista Ostiamare, del presidente Daniele De Rossi, che viaggia a punteggio pieno.

Valerio Rosa