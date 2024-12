L’Atletico Ascoli cade col Termoli. Troppi errori pesano: gara stregata

atletico ascoli

1

termoli

2

ATLETICO (3-5-2): Galbiati; Camilloni (22’st Baraboglia), D’Alessandro (34’st Traini), Mazzarani; Severini (22’st Mengani), Minicucci, Vechiarello, Scimia (22’st Clerici), Antoniazzi (29’st Loretucci); Maio, Ciabuschi. A disp.: Canullo, Alborino, Olivieri, Ceccarelli. All.: Simone Seccardini.

TERMOLI (3-5-2): Palombo; Hutsol, Esposito, Hysaj; Allegretti, Diakhate, Galdean, Biaggi Colarelli; Ricci, Zammarchi. A disp.: Russo, Tracchia, Sicignano, Ndao, Galdo. All.: Andrea Mosconi.

Arbitro: Cavancini di Lanciano.

Reti: 10’pt Zammarchi, 5’st Minicucci su rigore, 17’st Colarelli

Note. Spettatori 400 circa di cui una cinquantina di tifosi ospiti. Ammoniti: Severini, Clerici, Biaggi, Allegretti, Palombo. Angoli: 5-1. Rec.: 1’-5’.

Con due tiri in porta il Termoli batte l’Atletico Ascoli e si rilancia in classifica. I bianconeri del patron Graziano Giordani devono però fare mea culpa per aver fallito una clamorosa serie di occasioni tra cui un calcio di rigore con Francesco Maio. Una giornata davvero stregata, con gli ospiti bravi a capitalizzare al massimo le due occasioni avute: un gol in sospetto fuorigioco e una punizione all’incrocio dei pali. Subito pericoloso l’Atletico con un bel colpo di testa di Maio che il portiere Palombo respinge. Il Termoli al primo affondo trova il gol con lo scatto di Zammarchi lanciato sul filo del fuorigioco da Colarelli dopo un errato disimpegno di Camilloni. Zammarchi controlla in area e trafigge Galbiati con un potente diagonale. L’Atletico ci mette un po’ per riorganizzarsi anche perché il Termoli si chiude dietro e punta tutto sulle ripartenze. A suonare la carica per i bianconeri è Vechiarello che al 24’ ci prova da fuori con il pallone che si alza sopra la traversa. Subito dopo Scimia servito in area con un bel colpo di tacco di Minicucci, viene atterrato da Allegretti e l’arbitro decreta il calcio di rigore. Dal dischetto Maio si fa ipnotizzare da Palombo che blocca la conclusione in due tempi.

La ripresa si apre con un batti e ribatti in area con il pallone che finisce sul braccio di un difensore e per l’arbitro è ancora rigore. Dal dischetto Minicucci spiazza Palombo per il pareggio. L’Atletico Ascoli non molla la presa e continua a pressare, ma il Termoli trova il nuovo vantaggio con una gran punizione dai 25 metri di Colarelli che sorprende Galbiati. I padroni di casa ci provano ancora ma la mira è sempre poco precisa. Un cross di Mazzarani trova la girata di testa del neo entrato Traini con il pallone a lato. Non è proprio giornata e così il Termoli si prende tre punti d’oro.

Valerio Rosa