L’Atletico Ascoli cerca il colpaccio in trasferta

Obiettivo espugnare Roma. In casa Atletico Ascoli si sta lavorando duramente per cercare l’exploit che rimetterebbe le cose a posto in classifica e anche nell’umore della squadra, sicuramente demoralizzata dopo i soli sette punti conquistati nelle ultime dieci giornate con una sola vittoria ottenuta. La media dovrà necessariamente essere alzata nelle ultime e rimanenti dieci giornate in cui i bianconeri del Patron Graziano Giordani se la vedranno con cinque squadre di alta classifica (Teramo, Chieti, Ancona, Castelfidardo e Vigor Senigallia) e contro cinque in lizza per evitare i playout (Roma City, Avezzano, Sora, Termoli e Isernia). Il pareggio con Il Fossombrone assumerà maggior valore se domenica al Riano Athletic Center i bianconeri riusciranno a tornare alla vittoria. Non sarà facile perché i laziali sono reduci da due pareggi preziosissimi contro la capolista Sambenedettese e contro L’Aquila seconda in classifica, ma occorrerà trovare il modo per conquistare i tre punti. "Domenica contro il Fossombrone volevamo vincere – ha ammesso il centrocampista Daniele Olivieri – ma abbiamo subito il pari allo scadere, poco dopo il nostro vantaggio. Siamo in un momento poco brillante in termini di risultati, così come ci si attenderebbe per una squadra come la nostra che nel girone di ritorno, quando i punti si fanno pesanti, sta facendo fatica anche se le prestazioni ci sono sempre state. Siamo stati sfortunati e la palla spesso sembra non voler entrare. Siamo davvero rammaricati per i due punti persi, perché se vai ad analizzare i dati la partita avrebbe potuto e dovuto avere un altro risultato. È un periodo che accade anche che in casa nostra gli arbitri si comportino in modo un po’ particolare – ha concluso Olivieri – forse indotti dal fatto che non ci sia pubblico e vogliono prendere la situazione in mano facendo spesso i ‘protagonisti’, soprattutto se si tratta di tirare fuori cartellini che in questo momento della stagione possono essere determinanti".

Valerio Rosa