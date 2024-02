L’Atletico Ascoli cerca punti contro il Real Monterotondo

Torna in campo l’Atletico Ascoli per cercare di allungare la sua striscia positiva di risultati che l’ha portato a conquistare sette punti nelle ultime tre giornate. Lo farà oggi pomeriggio sull’ostico terreno di gioco del Real Monterotondo, squadra in piena lotta per non retrocedere. I laziali infatti nelle quattro gare del girone di ritorno hanno conquistato un solo punto, in casa contro il forte L’Aquila, e si sono arresi contro Campobasso (1-3), Avezzano (6-1) e Fossombrone (3-0). Insomma oggi aspetteranno i bianconeri del Patron Graziano Giordani per tornare a far punti. Dall’altra parte l’Atletico dopo l’inopinata sconfitta interna contro il Termoli, ha inanellato tre risultati di grande prestigio (vittoria a Chieti, pareggio a Campobasso e successo interno contro il Matese) e adesso a quota 25 sono a più tre dalla zona playout, ben sette punti sopra il Real Monterotondo che con 18 punti è insidiato da Vastogirardi (17) e Matese (16), squadre che al momento retrocederebbero direttamente in Eccellenza. Insomma, la sfida di questo pomeriggio alle 14.30 allo stadio Oliviero Pierangeli, è il primo di una serie di esami salvezza per i padroni di casa.

A presentare la sfida è stato il giovane centrocampista Luca Ceccarelli, classe 2003, tornato di nuovo titolare a tre mesi dall’infortunio contro il Roma City e la conseguente operazione: come è andata?

"Sono molto contento di essere tornato titolare dopo questo lungo infortunio che mi ha tenuto fuori per un bel po’ di tempo e di aver superato quel periodo". Rientro coinciso con la vittoria importantissima contro un avversario ostico e che era venuto ad Ascoli a battagliare: che partita è stata?

"Si, una vittoria veramente importante e difficile, siamo stati bravi a fare la nostra partita, a gestire i momenti, forse potevamo chiuderla prima ma siamo stati bravi a tenere negli ultimi minuti della gara".

Con l’arrivo di Seccardini ha ritrovato un tecnico che conosce e che la apprezza: che impatto ha avuto in squadra?

"Esatto conosco bene il Mister, so bene il calcio che propone e come lo propone. Da quando è arrivato sono cambiate molte cose non solo in campo ma anche fuori"

Ultima gara prima della sosta con la trasferta di Monterotondo e dopo al Don Mauro Bartolini arriveranno due squadroni come L’Aquila e Roma City. Che ruolo vuole giocare l’Atletico Ascoli?

"Quella con il Real Monterotondo sarà una partita molto difficile e importante, andremo lì con le nostre consapevolezze, poi ci sarà la sosta che ci aiuterà a ricaricare le pile. Il nostro obiettivo rimane la salvezza e non dobbiamo illuderci la strada è ancora lunga. Pensiamo al Real Monterotondo poi ci sarà tempo per pensare alle partite in casa. Siamo un gruppo molto giovane che però ha tanta voglia di lavorare e i calciatori più esperti ci aiutano molto a crescere e ad avere maggiore consapevolezza nei nostri mezzi".

Valerio Rosa