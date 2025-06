L’Atletico Ascoli conferma Vechiarello:: "Questa è la mia casa"

Ancora una conferma importante in casa Atletico Ascoli. Dopo quella del bomber Francesco Maio e quella del talentuoso attaccante italo-spagnolo Manel Minicucci è arrivato il nuovo acquisto Fabio Coppola e ieri è stata annunciato anche il rinnovo di Vechiarello che rimane al ‘volante’ dell’Atletico per la quinta stagione consecutiva. Alejo Marco Vechiarello, infatti, sarà ancora un giocatore dell’Atletico Ascoli entrando di fatto nella storia della società. Nello scorso campionato sono state 32 le presenze che lo hanno portato al traguardo delle 130 totali in maglia Atletico Ascoli. Due anni fa in Serie D è stato autore di tre assist e del gol contro il Vastogirardi. Quest’anno gli assist sono stati 4 (contro la Civitanovese nella gara vinta 2-0 in trasferta, a Chieti nel match vinto 2-1, in casa ancora contro la Civitanovese nel match vinto 2-0 e infine sempre in casa nella sfida persa 2-1 contro il Notaresco di mister Massimo Silva). Argentino, classe 1995, è in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo con classe, grinta e dinamismo. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Newell’s Old Boy in Argentina, ha giocato con la maglia dell’Argentinos di Rosario. In Italia ha vestito le maglie di Civitanovese, Maceratese e Atletico Azzurra Colli. Un giocatore fondamentale per lo scacchiere di mister Simone Seccardini che lo avrà a disposizione ancora una volta alla guida del centrocampo bianconero. "È da tempo che sono all’Atletico Ascoli – ha ammesso il ‘regista’ argentino – e trovare ogni anno le motivazioni per rimanere è facile per me. Ogni anno passato si è cercato sempre di crescere e migliorare. Le motivazioni e gli obiettivi di questa società e famiglia mi rappresentano tanto! L’Atletico Ascoli è per me casa. La mia famiglia è in Argentina ma qui in Italia ho l’Atletico Ascoli come famiglia. Questa società rappresenta tanto per me e ringrazio la famiglia Giordani che mi da la possibilità di rimaner".

Valerio Rosa