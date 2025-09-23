L’Atletico Ascoli deve ritrovare certezze

La sconfitta casalinga nel derby contro l’Ancona e i due punti conquistati in tre partite, hanno minato la serenità dell’ambiente Atletico Ascoli. Nessuno si aspettava un inizio così complicato. Preoccupano infatti le cinque reti già subite, le difficoltà a proporre quella manovra palla a terra che è stata un marchio della compagine del patron Graziano Giordani, e soprattutto preoccupa la mancanza di reattività, di verve agonistica, necessarie in un torneo come la Serie . La gara contro l’Ancona ha visto predominare la fisicità, il pressing e l’agonismo dei dorici. Una prova di forza che i palleggiatori dell’Atletico Ascoli hanno subito passivamente. E questo non può che suonare come un campanello d’allarme. Fortunatamente i bianconeri torneranno in campo già domani nella delicata trasferta di Termoli dove l’Ancona ha vinto domenica scorsa. "Ci è mancato il gol nel primo tempo – ha sottolineato alla fine del derby perso con l’Ancona, mister Simone Seccardini – perché non si può sprecare tutto quello che si costruisce al cospetto di una squadra forte con giocatori di gamba ed esperti, ai quali ci siamo permessi di concedere una ingenuità allo scadere del tempo. La sconfitta brucia non tanto per aver perso la partita e per di più con l’Ancona, ma perché abbiamo perso in parte l’identità e la dignità di chi tutta la settimana si allena con il movimento con palla e non può prescindere e negoziare quello che è il nostro godimento nella proposta di gioco e non nel disinnescare o destrutturare l’avversario".

Valerio Rosa