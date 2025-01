L’Atletico Ascoli ha ancora fame di punti

Dopo essere tornati alla vittoria tra le mura amiche, i calciatori dell’Atletico Ascoli devono tornare a far punti anche in trasferta. Il successo di domenica scorsa contro la Civitanovese, ha infatti interrotto la striscia non certo entusiasmante di risultati ottenuti al ‘Don Mauro Bartolini’, dove i bianconeri non vincevano da due mesi, dal giorno recupero del match rinviato contro l’Avezzano. In trasferta le cose sono andate leggermente meglio, ma anche qui il successo non arriva dal 24 novembre quando la compagine del Patron Graziano Giordani andò ad espugnare il campo sempre ostico di Chieti con i gol dei difensori D’Alessandro e Camilloni. Da quella giornata, sono arrivati il pareggio a Teramo e le sconfitte a Sora e a San Benedetto. Di certo la ritrovata vena realizzativa del centravanti Francesco Maio e il primo gol stagionale dell’attaccante ultimo arrivato Lorenzo Didio, fanno ben sperare. Il terzo derby stagionale di questo inizio 2025 a Fermo però è un ostacolo davvero impegnativo. I gialloblù del nuovo tecnico Fabio Brini, ex portiere dell’Ascoli Calcio, sono andati a vincere allo stadio ‘Del Conero’ fermando la corsa dell’Ancona, hanno superato in classifica proprio la Civitanovese, portandosi al terz’ultimo posto fuori dalla zona retrocessione diretta, e contano anche sul fatto che nella sfida di andata si imposero per 1-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Bianchimano alla mezz’ora del primo tempo. Unico precedente tra le due squadre. C’è da dire anche che la Fermana non ha ancora conquistato un successo tra le mura amiche in questo campionato: l’ultima vittoria allo stadio ‘Recchioni’ risale allo scorso aprile, quando militava ancora in Serie C. Insomma, per l’Atletico Ascoli sarà un avversario da affrontare con la massima concentrazione. Ricordiamo, che la vendita dei tagliandi per il settore ospiti del ‘Recchioni’ chiuderà domani e si potranno acquistare i biglietti a 12 euro, solo tramite il circuito Vivaticket.

Valerio Rosa