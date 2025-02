L’Atletico Ascoli inciampa col Notaresco

atletico ascoli

1

notaresco

2

ATLETICO (3-5-2): Pompei; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Camilloni (33’st Valentino), Clerici (13’st Olivieri), Vechiarello, Scimia (13’st Coquin), Antoniazzi (33’st Ascoli); Maio, Minicucci (13’st Didio). A disp.: Galbiati, Baraboglia, Nonni, Severini. All.: Simone Seccardini

NOTARESCO (3-5-2): Cervellera; Ferri, Formiconi, Quaquarelli (14’st Intinacelli); Pulsoni, Belli (23’st Di Cairano), Arrigoni, Di Sabatino (7’st Granicelli), Ciutti; Forcini (21’st Kapnidis), Infantino (38’st Loliva). A disp.: Felici, Simonini, Cavalli, Alimenti. All.: Massimo Silva

Arbitro: Atanasov di Verona

Rete: 19’pt Infantino, 7’st Forcini, 11’st Maio

Note. Spettatori 200 circa di cui 50 ospiti. Espulso al 38’st il portiere Cervellera per doppia ammonizione entrambe per perdita di tempo. Ammoniti: Coquin e Mister Seccardini per l’Atletico Ascoli, Ferri, Loliva e Mister Silva per il Notaresco. Angoli: 5-1. Rec.: 4’-5’

L’Atletico Ascoli si fa sorprendere dal fanalino di coda Notaresco e regala i tre punti agli ospiti che si rilanciano nella corsa salvezza. Un Atletico Ascoli sotto ritmo, impacciato e lento che nel primo tempo ha fatto fatica. Il Notaresco ha fatto la sua gara, difensiva perdendo tempo e buttando i palloni in tribuna. E così al primo affondo gli ospiti sono passati in vantaggio: Belli conclude in porta e Infantino devia in rete. Nei minuti finali della prima frazione tiro cross di Antoniazzi, il portiere Cervellera smanaccia e da due passi Minicucci si fa ribattere la conclusione a botta sicura da Quaquarelli.

La ripresa si apre con un contestatissimo gol annullato per fuorigioco a Minicucci su cross di Antoniazzi. E al 7’ arriva il raddoppio degli ospiti lungo rilancio in avanti, D’Alessandro in vantaggio su Forcini scivola e l’attaccante del Notaresco si invola verso la porta e trafigge sul primo palo Pompei. L’Atletico è come un animale ferito. Saltano tutti gli schemi e la squadra si butta in avanti per riaprire il match. E così dopo quattro minuti Maio trova la rete per i bianconeri con un bel colpo di testa su cross di Vechiarello. Entrano Didio, Olivieri e il nuovo acquisto Coquin.

L’Atletico prova l’arrembaggio ma i tanti cross non trovano mai nessuno pronto a ribadire in rete. Ci prova dalla distanza Olivieri alto sulla traversa mentre una punizione di Arrigoni finisce di poco a lato. Ultimi brividi per l’espulsione del portiere Cervellera già ammonito per perdita di tempo prosegue la sua condotta ostruzionistica e viene espulso. Ma anche in superiorità numerica l’Atletico Ascoli non riesce a trovare il gol del pari. Vince il Notaresco dopo tre mesi e Mister Silva festeggia nella sua Ascoli.

Valerio Rosa