L’Atletico Ascoli mette nel mirino il Castelfidardo

Si torna in campo. Finiti i festeggiamenti, brevi per la realtà, dopo la prima vittoria casalinga contro il Roma City, l’Atletico Ascoli è pronto per affrontare domani alle 14.30 allo stadio ‘Galileo Mancini’ di Castelfidardo la quinta trasferta. Dopo tre vittorie esterne consecutive a Civitanova, Recanati e Notaresco e l’inaspettato ko subito a Fossombrone, la compagine del Patron Graziano Giordani affronterà l’ennesimo derby stagionale recandosi nella patria della ‘fisarmonica’. I padroni di casa, ultimi in classifica appaiati a sei punti alla Fermana, al Notaresco e all’Avezzano, sono reduci dal prezioso 0-0 a Civitanova e non saranno un avversario facile da affrontare. Contro la Civitanovese si è vista una partita di sostanza, senza occasioni clamorose da entrambe le parti. Le due squadre si sono fronteggiate sotto la pioggia ed hanno fatto fatica a sviluppare i loro naturali princìpi di gioco. Insomma, i padroni di casa hanno almeno ritrovato le proprie certezze incontro dopo incontro, per riuscire a farsi vedere in avanti con maggiore pericolosità e costanza. Per questo i ragazzi di Mister Simone Seccardini dovranno fare molta attenzione. Di certo i bianconeri visti contro il Roma City hanno mostrato una solidità e una ‘cattiveria agonistica’ preziosa contro formazioni che cercano punti a tutti i costi. L’Atletico Ascoli del bel gioco, della manovra palla a terra e degli applausi ha dimostrato di saper anche ‘battagliare’ e in un campionato equilibrato come quello di quest’anno questa caratteristica è indispensabile. Insomma, un gruppone composto dalle favorite e da alcune sorprese. Basta dire che l’Atletico Ascoli in questo momento ha il doppio dei punti che aveva conquistato lo scorso anno all’ottava giornata per comprendere come regni davvero un grandissimo equilibrio. "Non dobbiamo guardare la classifica - ha ribadito il tecnico Seccardini - ma giocare partita dopo partita con la voglia di far bene e di migliorarci".

Valerio Rosa