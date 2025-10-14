L’Atletico Ascoli ora è ripartito:: "Serve continuità"

L’Atletico Ascoli si gode la netta vittoria sul Castelfidardo, la terza in una settimana considerando il match vinto a Foligno in Coppa Italia e finalmente torna ad occupare una posizione di classifica più serena. Il successo contro i fidardensi alla fine, costa la panchina a mister Stefano Cuccù, con la sua squadra sempre più ultima in graduatoria. Il 6-1 finale, in effetti, è stato troppo pesante per non provocare conseguenze drastiche. Una gara che ha visto l’Atletico Ascoli padrone assoluto del campo tanto che dopo mezz’ora aveva già realizzato quattro reti e pure il gol della bandiera dei padroni di casa alla fine ha portato la firma di un bianconero, l’ex Atletico Angelo Traini.

E così nella sala stampa dello stadio ‘Mancini’, l’allenatore Simone Seccardini ha cercato soprattutto di sottolineare cosa non ha funzionato nonostante il punteggio tennistico finale: "Siamo venuti a Castelfidardo con tanta voglia di portare a casa i tre punti e ci siamo riusciti – ha ammesso il tecnico dell’Atletico Ascoli – gli episodi sono stati tutti a nostro favore e siamo stati bravi a sbloccarla e a chiuderla subito gestendo al meglio il secondo tempo. La vittoria è importante perché abbiamo dimostrato che come siamo stati in grado in una settimana di perdere tre gare di fila, in quest’ultima settimana abbiamo invece avuto il merito di vincerne tre. Ora i ragazzi hanno capito di che pasta siamo fatti tutti e, adesso, comincia un campionato in cui la continuità sarà la parola d’ordine e ci metteremo sotto già da domani per affrontare in casa la Recanatese battuta oggi dalla capolista Ostiamare. Il rammarico è soprattutto nella rete subita nel finale, nell’ammonizione di Muro per un gesto di frustrazione gettando il pallone in tribuna e nell’atteggiamento nei minuti conclusivi. Cose che non mi sono piaciute, perché ci vuole sempre rispetto per gli avversari".

Valerio Rosa