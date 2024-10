L’Atletico Ascoli ora vince le partite ’sporche’

E’ stata una settimana importante nel cammino dell’Atletico Ascoli. Una settimana che si è aperta con la sconfitta a Fossombrone, ma che poi ha visto la vittoria dei bianconeri nel turno infrasettimanale contro il Roma City e che si è chiusa con il prezioso successo a Castelfidardo. Un successo, il quarto in cinque gare lontano dal ‘Don Mauro Bartolini’, che ha proiettato la compagine del patron Graziano Giordani al secondo posto solitario, un punto dietro al terzetto al comando della classifica formato da Sambenedettese, Chieti e Teramo. Una classifica che fa sognare, ma quello che piace di più di questo Atletico Ascoli è la capacità di tirare fuori la ‘cattiveria agonistica’ quando l’avversario la mette sulla ‘battaglia’. L’Atletico bello, ammirato lo scorso anno, che gioca palla a terra e che fa tanto possesso per scardinare le difese avversarie prima di trovare la verticalizzazione e la rete, si sta trasformando in una compagine capace anche di tirare fuori gli artigli. E questo alla fine potrebbe fare davvero la differenza tanto da sorprendere lo stesso allenatore Simone Seccardini. "E’ vero – ha ammesso – i ragazzi stanno riuscendo a sorprendermi per la reazione che hanno avuto dopo il gol del Castelfidardo arrivato dopo un nostro buon approccio al match. Un gol che poteva scoraggiarci e in effetti siamo stati poco lucidi nei movimenti senza palla parlare lo stavamo pagando a caro prezzo. I ragazzi hanno reagito alla grande trovando le giuste distanze e dopo aver pareggiato non si sono accontentati. Nell’intervallo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che non possiamo giocare in maniera leggera contro squadre che la mettono sulla fisicità. Siamo tornati in campo molto agguerriti e abbiamo trovato la rete del vantaggio, Sono davvero soddisfatto anche perché quello che mi sorprende di più è la crescita esponenziale di ogni singolo ragazzo. E questo fa ben sperare". Insomma, clima di grande euforia ma sempre con i piedi ben saldi a terra e nessuna illusione.

Valerio Rosa