L’Atletico Ascoli ribalta pure il Chieti

: Mercorelli 5,5, Cordova 5,5 (11’st Casciano 6), Forgione 6 (38’st Donsah SV), Di Paolantonio 5,5 (17’st Balic 6), Fall 6,5, Sini 5,5, Schiavino 6, Ceccarelli 6, Oddo 5,5 (33’st Didio SV), Della Quercia 5,5 (17’st Toure 6), Guerriero 6. A disp. Servalli, Caiazza, Giunchedi, Valentini. All. Ignoffo 6

ATLETICO ASCOLI: Galbiati 6,5, Mazzarani 6,5, Severini 6 (13’st Baraboglia 6,5), Olivieri 6,5, Minicucci 6,5 (35’st Traini 6), Vechiarello 6,5 (41’st Ceccarelli SV), Camilloni 7, D’Alessandro 7, Clerici 6 (21’st Scimia 6), Ciabuschi 6 (24’st Maio 6). A disp. Canullo, Alborino, Pandolfi, Gerlero. All. Seccardini 6,5

Arbitro: Gianpasquale Tedesco Battipaglia.

Reti: 5’pt Fall (C), 6’st D’Alessandro (A), 16’st Camilloni (A)

Note – Ammoniti Sini, Forgione e Schiavino del Chieti; Severini e Camilloni dell’Atletico Ascoli

L’Atletico Ascoli torna a vincere e lo fa per 2-1 in rimonta sul campo del Chieti. L’avvio però è da incubo. Passano appena 5’ ed il Chieti trova il vantaggio al primo affondo: ripartenza fulminea dei padroni di casa, con Fall che conclude a rete e trova l’1-0 che sblocca subito la gara. La replica dell’Atletico non si lascia attendere: colpo di testa di Minicucci che termina di un soffio sul fondo. La chance carica gli ospiti, che alzano il baricentro a caccia del pareggio e si riversano in attacco: al 20’ ci prova Olivieri, murato però da Mercorelli. Quello dell’Atletico Ascoli diventa un lungo monologo, con diverse occasioni da gol che non vengono concretizzate.

Nella ripresa la squadra di Seccardini riparte all’attacco, trovando il meritato pareggio al 7’: punizione battuta da Vechiariello, sulla sfera si avventa D’Alessandro che di testa insacca l’1-1 che fa esplodere la panchina ospite. Il pareggio carica ulteriormente l’Atletico che continua a spingere, ribaltando la situazione 10’ dopo: traversone di Minicucci, Camilloni è al posto giusto e segna l’1-2 che porta gli ospiti avanti. La squadra di Seccardini non si accontenta e continua a spingere, cercando a più riprese il tris che potrebbe chiudere i conti. I cambi portano energie fresche, con Ciabuschi e Scimia che sfiorano ancora una volta la rete che potrebbe chiudere definitivamente la partita. Il Chieti, però, non riesce a venire fuori e l’Atletico riesce ad amministrare senza problemi.