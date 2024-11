L’Atletico Ascoli sa volare lontano da casa

Proseguono gli allenamenti al ‘Don Mauro Bartolini’ per i ragazzi dell’Atletico Ascoli in preparazione alla delicata trasferta di domenica ad Isernia. Allo stadio ‘Mario Lancellotta’ alle ore 14.30 infatti la compagine del Patron e neo Cavaliere del Lavoro Graziano Giordani affronterà il Città di Isernia San Leucio. Una squadra attrezzata che veleggia sull’entusiasmo di aver riconquistato la Serie D e che aspetterà i bianconeri di Mister Simone Seccardini con il coltello tra i denti. L’Isernia ha finora conquistato 15 punti con 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte ed è reduce dall’1-1 conquistato domenica scorsa a Civitanova. Ha realizzato 13 reti ma ne ha subite 17 ed è la seconda peggior difesa del campionato dopo il Sora che ne ha subite 18, in attesa del risultato di Atletico Ascoli-Avezzano che verrà recuperata mercoledì prossimo 13 novembre. "Abbiamo sognato la Serie D – ha scritto ieri la società biancoazzurra sui propri profili social – e l’abbiamo conquistata con il cuore. Ora abbiamo bisogno di voi! Ogni domenica sarà una battaglia, e il nostro ‘Lancellotta’ deve diventare una bolgia. Riempite gli spalti e fate sentire il vostro supporto: insieme siamo più forti! Forza ragazzi!", Insomma un vero e proprio appello alla tifoseria che dovrà essere l’arma in più contro il forte Atletico Ascoli. D’altronde la formazione ascolana in trasferta ha un ruolino invidiabile visto che in cinque gare disputate lontano da casa ne ha vinte quattro fermandosi soltanto a Fossombrone. Una vera ‘corazzata’ che di certo incute timore ai ‘pentri’ che sperano nell’apporto del pubblico per fermare quella che sulla carta è la seconda forza del campionato. Con i tre punti ancora ‘virtuali’ della sfida con l’Avezzano che riprenderà dal 28° minuto del primo tempo sul risultato di 3-0, l’Atletico Ascoli sarebbe al secondo posto in classifica con 20 punti dietro alla capolista Sambenedettese che ne ha 21. Ma meglio non pensarci.

Valerio Rosa