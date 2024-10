L’Atletico Ascoli sbanca Castelfidardo in rimonta

1

ATLETICO ASCOLI

(3-5-2): Osama, Morganti, Fabbri, Gambini, Imbriola, Boccaccini, Fossi (40’ st Ausili), Miotto (11’ st Baldini), Braconi, Cotugno (27’ st Caprari), Nanapere (27’ st Paponi). Panchina: Elezaj, Costanzi, Bucari, Carano, Graciotti Lucio. All. Giuliodori.

ATLETICO ASCOLI (5-3-2): Pompei, Baraboglia, Nonni, Mazzarani (32’ st D’Alessandro), Severini (11’ st Olivieri), Minicucci (28’ st Traini), Vechiarello, Scimia (15’ st Clerici), Camilloni, Gerlero (15’ st Antoniazzi), Ciabuschi. Panchina: Galbiati, Mengani, Ceccarelli, Dondoni. All. Seccardini.

Arbitro: Testoni di Ciampino.

Reti: 8’ pt Braconi, 37’ pt Scimia, 25’ st Ciabuschi.

Seconda sconfitta consecutiva casalinga per il Castelfidardo, stavolta con qualche rimpianto. Al Mancini, dopo la Sambenedettese una settimana fa, passa anche l’Atletico Ascoli, in rimonta, con un gol per tempo, mostrando cinismo e determinazione. La formazione di Seccardini colpisce nelle rare occasioni da rete create sul campo fidardense. Il Castelfidardo si illude con il vantaggio iniziale di Braconi, poi però non riesce a finalizzare le occasioni create, come spesso capita alla neaorpomossa squadra biancoverde in questo inizio stagione. E alla fine paga dazio.

Primo tempo prevalentemente di marca locale. Pronti via e dopo una manciata di minuti Castelfidardo in vantaggio con il ragazzo di casa, Braconi, che sigla una splendida rete, all’8’, sfruttando un cross dalla sinistra di capitan Fabbri dopo un’azione iniziata da Boccaccini e continuata da Cotugno. L’attaccante fidardense è lesto a incunearsi in area e di testa non lascia scampo a Pompei. Il Castelfidardo potrebbe anche raddoppiare poco prima della mezz’ora con Boccaccini, ma il colpo di testa, a seguito di un calcio di punizione dalla trequarti di Fabbri, dell’esperto centrale difensivo fidardense è intercettato dal portiere che di riflesso respinge. Gol mancato, gol subito. Così alla prima vera incursione dell’Atletico Ascoli gli ospiti pareggiano grazie a una zampata, la prima stagionale, di Scimia che sfrutta alla perfezione un cross dalla destra rasoterra di Minicucci a centro area infilando da posizione ravvicinata Osama. Successivamente è ancora il Castelfidardo a fare la partita e a provarci con i vari Fabbri, Braconi e Imbriola. Sia a fine primo tempo che nella ripresa.

Ma al 25’ della ripresa arriva la doccia fredda per i fidardensi, con il tiro cross di Clerici toccato da Ciabuschi che beffa il giovane Osama e fa gioire i bianconeri per il gol vittoria. Il forcing finale della squadra di Giuliodori infatti non porta al pareggio. Al Mancini esultano i bianconeri che centrano la rimonta vincente e restano nelle zone nobili della classifica. Per il Castelfidardo i rimpianti non mancano e la classifica piange.